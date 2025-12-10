“Tas nav normāli! Aicinu cilvēkus iet un protestēt.” Liepiņa kritiski vērtē valdības rīcību un lūdz iedzīvotājus rīkoties 0
Saeimas deputāte un frakcijas “Latvija pirmajā vietā” priekšsēdētāja Linda Liepiņa TV24 raidījumā “Ziņu TOP” kritiski vērtēja valdības ieceri palielināt autoceļu lietošanas nodevas kravas transportlīdzekļiem virs trim tonnām.
Redzot to, ka iedzīvotāji 7. decembrī aktīvi protestēja pret šīm izmaiņām, Satiksmes ministrija (SM), skaidroja, ka sabiedrībā klīst daudz mītu par valdības ieceri un vinjetēm, taču liela daļa no tiem ir maldīgi. SM pārstāvji uzver, ka nebūs jāmaksā par visiem reģionālajiem ceļiem un arī zemniekiem ražas laikā vinjete nebūšot nepieciešama.
Taču Liepiņa norāda, ka Satiksmes ministrija šobrīd mēģina atrast kaut kādu ceļu, kā novērst vēl lielākus iedzīvotāju protestus: “Ņemam augšā un skatāmies to, ko tad viņi ir piedāvājuši, kas ir pieņemts viņu budžetā, un lai skaidrojas. Es domāju, ka cilvēki, kas ikdienā pārvietojas ar šāda tipa automašīnām un zina, cik viņi ir maksājuši, ļoti labi spēj aprēķināt, cik viņi maksās tagad.”
Liepiņa uzsvēra, ka vienīgais veids, kā likt koalīcijai pārdomāt savus lēmumus, ir iedzīvotāju protesta aktivitāte: “Es aicinu cilvēkus iet protestēt, jo vienīgais, kas vēl baida vispār koalīciju un pie varas esošos, kuri it kā nebaidās vairs ne no kā, ir cilvēki ielās. Es esmu ļoti pateicīga tiem, kas nebaidās un protestē gan Rīgā, gan lauku reģionos.”
Šajā kontekstā Liepiņa kritiski vērtē, ka sabiedrībai joprojām nav pietiekami skaidri izklāstīts, kā jauno autoceļu lietošanas nodevu sistēma ietekmēs ikdienas izmaksas, īpaši kravas transporta un lauksaimnieku sektorā.
Jau iepriekš vēstījām, ka no nākamā gada 1. janvāra tiks palielināta lielākā daļa autoceļu lietošanas nodevu jeb vinješu likmju kravas transportlīdzekļiem virs trim tonnām, paredz Saeimā galīgajā lasījumā pieņemtie grozījumi Autoceļu lietošanas nodevas likumā.
Virzīto grozījumu mērķis ir noteikt tādas vinješu likmes, kas atspoguļo faktiskās infrastruktūras uzturēšanas izmaksas, ņemot vērā kravas transportlīdzekļu ietekmi uz autoceļiem.
Tostarp grozījumi paredz “nulles” likmi bezemisiju transportlīdzekļiem un likmju noteikšanu emisijas radošajiem transportlīdzekļiem atkarībā no to radīto emisiju apjoma.
Ar grozījumiem paplašināts ceļu tīkls, uz kuru attieksies autoceļu lietošanas nodeva, ar valsts reģionālajiem autoceļiem, kas ir paralēli valsts galvenajiem autoceļiem vai ved uz ostām. Izmaiņu mērķis ir novērst iespējas izvairīties no nodevas maksāšanas, apzināti izvēloties maršrutus, kas patlaban atrodas ārpus nodevas piemērošanas teritorijas.
Nodevas apmērs ir diferencēts atkarībā no transportlīdzekļa masas, asu skaita, izmešu klases un lietošanas perioda. Savukārt autoceļu lietošanas nodevas ieņēmumi tiek novirzīti to valsts autoceļu, pa kuriem iekasē nodevu, uzturēšanai un attīstībai.
Līdz šim transportlīdzekļiem un to sastāviem ar pilnu masu no 3,501 tonnas līdz 12 tonnām, ja transportlīdzekļa motora izmešu līmenis ir “Euro 0, I, II”, nodevas dienas likme bija 15 eiro, nedēļas likme – 37 eiro, mēneša likme – 74 eiro, bet gada likme – 760 eiro. Savukārt turpmāk dienas likme šiem transportlīdzekļiem plānota 17 eiro apmērā, nedēļas likme – 43 eiro apmērā, mēneša likme – 87 eiro, bet gada likme – 870 eiro.
Vienlaikus transportlīdzekļiem un to sastāviem ar pilnu masu no 3,001 tonnas līdz 3,5 tonnām, ja transportlīdzekļa motora izmešu līmenis ir “Euro VI un mazāk piesārņojošs”, līdz šim dienas likme bija pieci eiro, bet nedēļas likme – 12 eiro, bet turpmāk dienas likme būs septiņi eiro, bet nedēļas likme – 18 eiro.
2025. gada 1. janvārī jau stājās spēkā grozījumi Autoceļu lietošanas nodevas likumā, palielinot lielāko daļu autoceļu lietošanas nodevas likmju kravas transportlīdzekļiem virs trim tonnām.
Salīdzinoši lielāks likmju palielinājums tika noteikts lielāku izmešu spēkratiem un vinjetēm īsākam laika periodam, savukārt ekoloģiskākajiem kravas automobiļiem gada likme tika noteikta mazāka. Grozījumu mērķis bija veicināt vairāk automobiļu ar videi saudzējošākiem dzinējiem lietošanu, kā arī vinjetes iegādāties visam gadam.
Tāpat tika paredzēts jauns likmes periods – deviņi mēneši, lai mazinātu administratīvo slogu ražas novākšanas laikā.