FOTO. Rudens kā rudens – šī frāze laikam zaudē nozīmi. Sinoptiķi atklāj, kāds kopumā bijis novembris 0
Aizvadītais novembris bijis siltāks un sausāks par vidējiem rādītājiem citos gados, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra apkopotie dati.
Novembra vidējā gaisa temperatūra Latvijā bija +3,4 grādi pēc Celsija, kas ir 1,2 grādus virs mēneša normas. Mēneša minimālā gaisa temperatūra -8,1 grādi tika novērota 26. novembrī Ainažos, bet maksimālā gaisa temperatūra +15,4 grādi tika novērota 7. novembrī Mērsragā.
Latvijas vidējā gaisa temperatūra novembra pirmajā pusē bija dažus grādus virs normas, vairākās dienās sasniegti diennakts maksimālās gaisa temperatūras rekordi, to skaitā nacionālas nozīmes diennakts rekordi. Mēneša otrā puse bija aukstāka, lielākoties Latvijas vidējā gaisa temperatūra bija zem normas.
Kopējais nokrišņu daudzums Latvijā novembrī bija 34,4 milimetri (mm), kas ir 42% zem mēneša normas, kas ir 59,6 mm. Visvairāk nokrišņu – 91 mm – bija Ventspilī, bet vismazāk Dobelē – 10,7 mm. Vidēji Latvijā novembrī bija 8,1 diennakts ar nokrišņu daudzumu vismaz 1 mm. Visvairāk šādu diennakšu bija Ainažos – 17 diennaktis, bet vismazāk Zīlānos – divas diennaktis.
Sausuma un mitruma rādītājs (SPI) novembrī bija sausāks par normu lielākajā daļā novērojumu staciju, it īpaši valsts centrālajos reģionos un Vidzemes, Sēlijas novērojumu stacijās, kur novembris bija ekstremāli sauss. Citviet – Latgalē un Baltijas jūras un Rīgas līča piekrastē SPI bija normas robežās.
Vidējais relatīvais gaisa mitrums Latvijā novembrī bija 91% – no 88% Kolkā, Liepājā, Pāvilostā, Rīgā un Ventspilī līdz 94% Alūksnē.
Visstiprākās vēja brāzmas – 22,8 metri sekundē – tika novērotas 28. novembrī Ventspilī.