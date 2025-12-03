Skaistākā Latvijas pilsēta atkal pārsteidz: zelta rudens gleznainajā Ogrē

FOTO. Rudens kā rudens – šī frāze laikam zaudē nozīmi. Sinoptiķi atklāj, kāds kopumā bijis novembris 0

LETA
21:47, 3. decembris 2025
Ziņas Dabā

Aizvadītais novembris bijis siltāks un sausāks par vidējiem rādītājiem citos gados, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra apkopotie dati.

Saikne ir maģiska! Neviens mājdzīvnieks nespēj mīlēt jūs tā, kā šīs 10 suņu šķirnes
Vai tiešām ASV uz to būs spējīga? Makrons brīdinājis Zelenski par bīstamu pavērsienu – viņam draud briesmas… 40
TV24
“Sadales tīkli” sola: Iedzīvotājiem tarifs no 1. janvāra nemainīsies! Taču – ir nianses: kādam rēķini tomēr pieaugs
Lasīt citas ziņas

Novembra vidējā gaisa temperatūra Latvijā bija +3,4 grādi pēc Celsija, kas ir 1,2 grādus virs mēneša normas. Mēneša minimālā gaisa temperatūra -8,1 grādi tika novērota 26. novembrī Ainažos, bet maksimālā gaisa temperatūra +15,4 grādi tika novērota 7. novembrī Mērsragā.

Latvijas vidējā gaisa temperatūra novembra pirmajā pusē bija dažus grādus virs normas, vairākās dienās sasniegti diennakts maksimālās gaisa temperatūras rekordi, to skaitā nacionālas nozīmes diennakts rekordi. Mēneša otrā puse bija aukstāka, lielākoties Latvijas vidējā gaisa temperatūra bija zem normas.

CITI ŠOBRĪD LASA
Putinu “nolika uz pauzes”: Indijas žurnālists pārsteidz diktatoru ar neveiklu jautājumu par Ukrainu
Kokteilis
FOTO. Kas par līksmību! Ielūkojies, kā pašmāju slavenības nosvinēja LIDO restorāna atklāšanu
Saeima pieņēmusi 2026. gada budžetu – deficīts 3,3% no IKP

Kopējais nokrišņu daudzums Latvijā novembrī bija 34,4 milimetri (mm), kas ir 42% zem mēneša normas, kas ir 59,6 mm. Visvairāk nokrišņu – 91 mm – bija Ventspilī, bet vismazāk Dobelē – 10,7 mm. Vidēji Latvijā novembrī bija 8,1 diennakts ar nokrišņu daudzumu vismaz 1 mm. Visvairāk šādu diennakšu bija Ainažos – 17 diennaktis, bet vismazāk Zīlānos – divas diennaktis.

Sausuma un mitruma rādītājs (SPI) novembrī bija sausāks par normu lielākajā daļā novērojumu staciju, it īpaši valsts centrālajos reģionos un Vidzemes, Sēlijas novērojumu stacijās, kur novembris bija ekstremāli sauss. Citviet – Latgalē un Baltijas jūras un Rīgas līča piekrastē SPI bija normas robežās.

Vidējais relatīvais gaisa mitrums Latvijā novembrī bija 91% – no 88% Kolkā, Liepājā, Pāvilostā, Rīgā un Ventspilī līdz 94% Alūksnē.

Visstiprākās vēja brāzmas – 22,8 metri sekundē – tika novērotas 28. novembrī Ventspilī.

Rudens 2024 Gaiziņkalnā
Alūksne rudenī


Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Islandē noticis kas tāds, ko zinātnieki nevarēja paredzēt! Zaudēts viens salas unikāls aspekts
Krieviem jāgatavojas krasam cenu lēcienam šai būtiskajai pārtikas precei
Sekas virszemē jau redzamas ar acīm – Āfrika drūp un nenovēršami sadalās
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.