Bīstamie ikdienas trokšņi: 10 skaņas, kas negatīvi ietekmē garastāvokli un veselību 0
Vai esat kādreiz pamanījuši, ka dažas skaņas spēj jūs ietekmēt? Tā teikt – uzvilkt līdz kaulam? Tam ir izskaidrojums – jūsu nervu sistēma.
Cilvēka nervu sistēma ir ļoti jutīga pret noteiktiem trokšņiem. Pat ikdienišķi skaņas signāli, kas liekas nenozīmīgi, var radīt stresu, trauksmi vai pat ietekmēt veselību ilgtermiņā.
Mūsu ikdiena ir pilna ar trokšņiem, kas nemanāmi grauj mūsu sirdsmieru.
Ielūkosimies desmit skaņās, ko dzirdam katru dienu, bet kas var negatīvi ietekmēt mūsu ķermeni un labsajūtu.
Sadzīves tehnikas dūkoņa
Pastāvīgā ledusskapja vai gaisa kondicioniera dūkšana var šķist nenozīmīga, bet ilgtermiņā tā ietekmē smadzenes. Nepārtrauktais fona troksnis var izraisīt parādību, ko dēvē par “trokšņa piesārņojumu”, kas, kā pierādīts, paaugstina stresa līmeni un pasliktina kognitīvās funkcijas.
Cilvēki bieži vien pierod pie šīm skaņām, taču nervu sistēma pastāvīgi ir modra, kas var radīt nogurumu un nemieru pat tad, kad šķiet, ka esam mierā.