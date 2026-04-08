"No policijas nekādas reakcijas!" Tukuma slimnīcas valdes locekle klaji pārkāpj ceļu satiksmes noteikumus
Pie raidījuma “Bez Tabu” vērsies satraukts tukumnieks, kurš novērojis, kā Tukuma slimnīcas vadības locekle pārkāpj ceļu satiksmes noteikumus, atstājot darba automašīnu neatļautā vietā.
Ap ārstniecības iestādi pieejamas vairākas vietas, kur iespējams novietot automašīnu, taču autovadītājiem jāņem vērā, ka gandrīz katrai no tām ir savi noteikumi par to, kam atļauts izmantot konkrēto stāvvietu. Piemēram, vienā zonā nepieciešama Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras izsniegta atļauja, savukārt citviet teritorija paredzēta slimnīcas vajadzībām un pieejama tikai ar speciālām caurlaidēm.
Netālu atrodas arī vieta, uz kuru uzmanību vērsa “Bez Tabu” skatītājs. Tur automašīnu novietošana ir aizliegta 17 metru attālumā no attiecīgās ceļazīmes. Papildus tam apmale ir marķēta dzeltenā krāsā, kas vēlreiz norāda uz stāvēšanas aizliegumu. Tieši šajā vietā tika pamanīta slimnīcas valdes locekles Domnikijas Putniņas automašīna.
“Katru dienu auto tiek atstāts 326. ceļa zīmes darbības zonā. Policija par šo faktu ir informēta neskaitāmas reizes, taču, zinot, kam šis auto ir, faktu ignorē un sodus nepiemēro. Katru dienu par šo auto tiek ziņots, bet reakcijas nav. Vai tas nav absurds?” raidījumam ziņojis tukumnieks.
Pārbaudot amatpersonu deklarācijas, apstiprinās, ka Tukuma slimnīca valdes loceklei Domnikijai Putniņai, kura amatā stājās pagājušā gada sākumā, pieder Toyota RAV4 markas automašīna.
Pie “Bez Tabu” filmēšanas laikā vēršas Tukuma slimnīcas Saimniecības daļas vadītāja, vaicājot: “Kāpēc jūs viņu tā apbižojat, nevajag viņu apbižot!” Darbiniece sazinājās ar D. Putniņu, taču viņa ir bijusi aizņemta, tāpēc ar žurnālistu nevarēja satikties.