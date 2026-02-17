Būvdarbu veicējs sabojāja dzelzceļa pārmiju… Otrdienas rītā kavēta vilcienu satiksme Tukuma līnijā 3
Ziņa precizēta plkst. 09:44!
Valsts akciju sabiedrība “Latvijas dzelzceļš” informē, ka nakts darbu laikā Dubultu stacijā būvdarbu veicējs sabojāja dzelzceļa pārmiju, tādēļ Tukuma līnijā ir ierobežota pasažieru pārvadātāja “Vivi” vilcienu kustība.
Pārmijas darbība ir daļēji atjaunota. VAS “Latvijas dzelzceļš” darbinieki turpina darbu, lai nodrošinātu pilnvērtīgu kustību. Prognozētais pārmijas bojājuma novēršanas laiks – līdz aptuveni plkst. 10.00. Atvainojamies par neērtībām un pateicamies par sapratni!
Kā iepriekš vēstīts, otrdienas rītā novēroti vilcienu satiksmes kavējumi Tukuma līnijā, liecina “Pasažieru vilciens” (PV), kas strādā ar zīmolu “Vivi”, publiskotā informācija.
Dzelzceļa infrastruktūras dēļ vilciens Rīga (plkst. 6.30)-Dubulti (plkst. 07.19) brauc ar apmēram 15 minūšu kavējumu, bet vilciens Sloka (plkst. 6.32)-Rīga (plkst. 7.29) brauc ar apmēram 40 minūšu kavējumu.
Vienlaikus vilciens Rīga (plkst. 6)-Tukums II (plkst. 7.44) stāv pieturā Priedaine un vilciena paredzamais kavējums ir apmēram 45 minūtes, vilciens Tukums II (plkst. 5.01)-Rīga (plkst. 6.29) brauc ar apmēram 70 minūšu kavējumu.
Tajā pašā laikā vilciens Tukums II (plkst. 5.59)-Rīga (plkst. 7.29) tika atcelts dzelzceļa posmā Tukums II-Sloka, bet vilciens Rīga (plkst. 5)- Tukums II (plkst. 6.44) tika atcelts dzelzceļa posmā Dubulti-Tukums II.
PV arī vēsta, ka autobusa Priedaine (plkst. 7.01)-Dubulti (plkst. 7.19) paredzamais kavējums ir apmēram 20 minūtes.