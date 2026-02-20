Daudzbērnu ģimene Tukumā spiesta nokārtoties spainī; apsaimniekotājs ilgstoši nespēj atrisināt radušos problēmu 0
Tukumniece Ilze pirms aptuveni deviņiem gadiem iegādājās dzīvokli Talsu ielā. Viņa ir trīs bērnu mamma, taču jau vairāk nekā nedēļu ģimene ir spiesta dzīvot bez ūdens, ziņo raidījums “Bez Tabu”.
Arī citus gadus bijušas problēmas, tikai ne tik ilgstošas. Viņai ir aizdomas, ka vai nu kāds kaimiņš aizgriezis ūdens padevi vai arī ir aizsalušas caurules blakus dzīvoklī.
Nomazgāties ģimenei izdodas – to viņi brauc darīt pie Ilzes brāļa. Vislielākās problēmas šajā gadījumā sagādā tualetes apmeklējums. To nevar darīt tā, kā ierasts – podā, jo nav iespējams nolaist ūdeni. Šī fakta dēļ ģimene ir spiesta nokārtot dabiskās vajadzības spainī.
“Ilze jau vērsās pie apsaimniekotāja, meistari esot ieradušies, taču tā arī problēmu neesot atrisinājuši,” vēsta “Bez Tabu”.