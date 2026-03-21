"Nolamāja, ka neesmu bijusi pie ģimenes ārsta." Mamma aizved slimu bērnu pie dežūrpediatra, bet pretī saņem atteikumu
Ārstu attieksme mēdz pārsteigt Latvijas iedzīvotājus. Vienaldzība, garas rindas un augstas izmaksas ir tikai daļa no problēmām, kas satrauc pacientus. Taču brīžos, kad runa ir par bērniem, šādas situācijas kļūst īpaši satraucošas.
Diāna sociālo mediju platformā “Threads” dalās savā pieredzē: “Reti sūdzos par ārstiem, bet mēneša laikā man bijuši divi absurdi gadījumi.
Viņa turpina: “Šodien biju pie ģimenes ārsta, jo bērns klepo, ir iesnas un temperatūra. Saka, ka viss labi – klepo, jo siekalojas. Vakarā bērnam nebija miera, un lūk rezultāts.”
Lietotāju ar segvārdu @isudraba šādas situācijas vairs nepārsteidz: “Pirms trim mēnešiem ar savu trīs mēnešus veco mazuli biju BKUS uzņemšanā.
Apstiprināja RSV, bet palaida mājās. Pēc četrām stundām braucu atpakaļ, jo nebija labi. Tikai otrajā reizē pieslēdza pie aparātiem un paņēma analīzes. Nedēļu noturēja slimnīcā. Es vairs ne par ko nebrīnos. Veselību jums!”
Antras rakstītajā jūtams sarkasms: “Kā tu nesaproti – tagad ar masalām jākaro, jo Latvijā ir 14 000 nevakcinēto. RSV nav vakcīnas, tāpēc vari test, t.i., klepot mēnešiem. Tas tāds sarkasms par medicīnas prioritātēm.”
Pēc trim dienām no dārziņa zvans, ka bērnam slikti. Protams, viss iekaisis. Divas nedēļas pa mājām. Tāpēc, lūdzu, nepaļaujamies akli pat uz ārstiem.”
Kas sakāms citiem lietotājiem?
Kā vēsta ziņu aģentūra LETA, Latvijā gripas aktivitāte pakāpeniski mazinās, tomēr tā joprojām saglabājas epidēmijas līmenī, aģentūru LETA informēja Slimību profilakses un kontroles centrā (SPKC).
Nacionālās mikrobioloģijas references laboratorijā pagājušajā nedēļā gripa laboratoriski apstiprināta 10,1% izmeklēto paraugu. Iepriekšējā nedēļā šis rādītājs bija 15,5%.
Gandrīz visi laboratoriski apstiprinātie gadījumi bija A tipa gripas vīrusi, apstiprināti arī divi B tipa gripas vīrusi. Kopš sezonas sākuma dominē A/H3 gripas vīrusa apakštips, taču palielinās arī A/H1pdm apakštipa cirkulācija.
Ņemot vērā vienlaicīgu gripas, Covid-19 un citu elpceļu infekciju izplatību, SPKC aicina iedzīvotājus ievērot profilakses pasākumus – regulāri mazgāt rokas, vēdināt telpas, izvairīties no cilvēku pulcēšanās vietām un nepieciešamības gadījumā lietot medicīniskās sejas maskas vai respiratorus.
Saslimšanas gadījumā ieteicams palikt mājās, sazināties ar ģimenes ārstu un ievērot ārsta norādījumus.
