Ilustratīvs attēls.
Ilustratīvs attēls.
Foto: ZUMAPRESS.com / scanpix/leta

“Nolamāja, ka neesmu bijusi pie ģimenes ārsta.” Mamma aizved slimu bērnu pie dežūrpediatra, bet pretī saņem atteikumu 0

LA.LV
17:40, 21. marts 2026
Stāsti Pieredze

Ārstu attieksme mēdz pārsteigt Latvijas iedzīvotājus. Vienaldzība, garas rindas un augstas izmaksas ir tikai daļa no problēmām, kas satrauc pacientus. Taču brīžos, kad runa ir par bērniem, šādas situācijas kļūst īpaši satraucošas.

Kokteilis
Kokteilis
Viedoklis
Lasīt citas ziņas

Diāna sociālo mediju platformā “Threads” dalās savā pieredzē: “Reti sūdzos par ārstiem, bet mēneša laikā man bijuši divi absurdi gadījumi.

Meitai 8 mēneši. Kaut kādas divas nedēļas atpakaļ bija temperatūra trīs dienas, drošības pēc aizbraucu pie dežūr­pediatra. Tur mani nolamāja, ka neesmu bijusi pie ģimenes ārsta, un prasīja, ko te vispār svētdienā esmu atbraukusi. Teica, ka nevar mani pieņemt, jo nestrādā sistēma. Atteicās arī uztaisīt gripas testu – teica, lai taisām paši mājās.”
CITI ŠOBRĪD LASA
Kokteilis
Viņa turpina: “Šodien biju pie ģimenes ārsta, jo bērns klepo, ir iesnas un temperatūra. Saka, ka viss labi – klepo, jo siekalojas. Vakarā bērnam nebija miera, un lūk rezultāts.”

Lietotāju ar segvārdu @isudraba šādas situācijas vairs nepārsteidz: “Pirms trim mēnešiem ar savu trīs mēnešus veco mazuli biju BKUS uzņemšanā.

Apstiprināja RSV, bet palaida mājās. Pēc četrām stundām braucu atpakaļ, jo nebija labi. Tikai otrajā reizē pieslēdza pie aparātiem un paņēma analīzes. Nedēļu noturēja slimnīcā. Es vairs ne par ko nebrīnos. Veselību jums!”

Antras rakstītajā jūtams sarkasms: “Kā tu nesaproti – tagad ar masalām jākaro, jo Latvijā ir 14 000 nevakcinēto. RSV nav vakcīnas, tāpēc vari test, t.i., klepot mēnešiem. Tas tāds sarkasms par medicīnas prioritātēm.”

Vēl kāda lietotāja dalās savā pieredzē: “Es jūs ļoti saprotu. Biju BKUS Gaiļezera novietnē – tur arī tikai nolamāja, ka nav akūti. Arī ģimenes ārstam rakstīju, ka bērnam ir iesnas un klepus – ieteica dzert siltu ūdeni.

Pēc trim dienām no dārziņa zvans, ka bērnam slikti. Protams, viss iekaisis. Divas nedēļas pa mājām. Tāpēc, lūdzu, nepaļaujamies akli pat uz ārstiem.”

Kā norādīts Nacionālā veselības dienesta mājaslapā, Latvijā darbojas ģimenes ārstu konsultatīvais tālrunis 66016001, kur mediķi sniedz padomus par veselības problēmām un nepieciešamo rīcību ārpus ģimenes ārsta darba laika.

Kas sakāms citiem lietotājiem?

Autores oriģinālais ieraksts. FOTO: Ekrānšāviņš/ “Threads”
FOTO: Ekrānšāviņš/ “Threads”
FOTO: Ekrānšāviņš/ “Threads”
FOTO: Ekrānšāviņš/ “Threads”
FOTO: Ekrānšāviņš/ “Threads”
FOTO: Ekrānšāviņš/ “Threads”

Kā vēsta ziņu aģentūra LETA, Latvijā gripas aktivitāte pakāpeniski mazinās, tomēr tā joprojām saglabājas epidēmijas līmenī, aģentūru LETA informēja Slimību profilakses un kontroles centrā (SPKC).

Nacionālās mikrobioloģijas references laboratorijā pagājušajā nedēļā gripa laboratoriski apstiprināta 10,1% izmeklēto paraugu. Iepriekšējā nedēļā šis rādītājs bija 15,5%.

Gandrīz visi laboratoriski apstiprinātie gadījumi bija A tipa gripas vīrusi, apstiprināti arī divi B tipa gripas vīrusi. Kopš sezonas sākuma dominē A/H3 gripas vīrusa apakštips, taču palielinās arī A/H1pdm apakštipa cirkulācija.

Ņemot vērā vienlaicīgu gripas, Covid-19 un citu elpceļu infekciju izplatību, SPKC aicina iedzīvotājus ievērot profilakses pasākumus – regulāri mazgāt rokas, vēdināt telpas, izvairīties no cilvēku pulcēšanās vietām un nepieciešamības gadījumā lietot medicīniskās sejas maskas vai respiratorus.

Saslimšanas gadījumā ieteicams palikt mājās, sazināties ar ģimenes ārstu un ievērot ārsta norādījumus.

Ziņo!

Ja arī Tu vēlies padalīties ar savu stāstu

Ziņo!
LA.LV Aptauja

Vai esi saskāries ar neprofesionālu attieksmi ārsta kabinetā?

  • Nekad
Tēmas
RAKSTA REDAKTORS
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.