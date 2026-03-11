Publicitātes foto.

Agrita pārsteigta par ārstu piedāvāto medicīnisko risinājumu: “Mūsu bērni ir kādi izmēģinājuma trusīši?” 0

LA.LV
19:41, 11. marts 2026
Kokteilis Apbrīno

Realitātes seriāla “Ģimene burkā” zvaigzne Agrita Bindre kopā ar meitu Esteri pievēršas aktuālām medicīnas tēmām, analizējot, kā dažādi preparāti varētu ietekmēt cilvēka veselību ilgtermiņā. Galvenais sarunu objekts ir aizdomas par nepārbaudītu vakcīnu un injekciju sekām, ko ģimene sasaista ar savu personīgo pieredzi un novērojumiem sabiedrībā.

“Pietrūka trīs centimetru…” Sieviete veikalā “Depo” piedzīvo situāciju, kas liek acīs sariesties asarām 24
Kokteilis
Nekad nepieņem šīs 9 dāvanas: tās var būt pilnas ar negatīvu enerģiju 3
Kokteilis
Trīs mēneši, kuros dzimušie ir īpaši jūtīgi pret negatīviem cilvēkiem: no viņiem neko nenoslēpsi
Lasīt citas ziņas

Agrita dalās ar sāpīgu pieredzi par meitu Beatrisi, kurai dzemdību traumas dēļ tika diagnosticēta cerebrālā trieka. Šī kaite izpaužas kā pastāvīgs muskuļu saspringums jeb spastika, tādēļ meitenei nepieciešama nepārtraukta rehabilitācija. Pēc nesenas vizītes pie speciālista Agrita uzzinājusi par nepieciešamību pēc ķirurģiskas iejaukšanās nākotnē, taču kā pagaidu risinājums ieteiktas botoksa potes.

Māte pauž piesardzību pret šo medicīnisko manipulāciju, balstoties citu vecāku pieredzē, nevis tikai ārstu teiktajā: “Tā kā man ir kontakts [ar vecākiem], es vienmēr ne tikai no speciālistiem uzklausu viedokli, jo es saprotu, ka tās [vakcīnas] jums [ārstiem] ir, nu, tā kā, jāreklamē vai vēl kaut kā.”

CITI ŠOBRĪD LASA
Ar ASV un Irānu notiek sarunas par kara izbeigšanu – viena valsts uzņēmusies starpnieka lomu
Smagi ievainots un komā vai pie varas? Publiskajā telpā nonāk slepenas ziņas par Irānas jauno līderi
Viņi varētu pārtraukt uguni jau tagad – Kīts Kellogs piedāvā negaidītu versiju, kāpēc Putins no tā baidās

Kaut arī citas mātes apstiprinājušas botoksa efektivitāti muskuļu atslābināšanā, Agritu samulsinājis mediķu apgalvojums, ka injekciju sastāvs gadu gaitā ir uzlabots, kamēr iepriekšējie varianti bijuši nepilnīgi. Tas licis viņai vilkt paralēles ar pandēmijas laiku: “Es atvainojos, mūsu bērni ir kādi izmēģinājuma trusīši? Tas ir tāpat kā ar Covid-19 potēm. Kurš zināja, ko mums tur laiž iekšā?”

Turpinot diskusiju, Agrita neslēpj nepatiku pret savulaik piedzīvoto spiedienu vakcinēties darba saglabāšanas nolūkos. Viņa ir pārliecināta, ka tieši koronavīrusa potes ir kalpojušas par katalizatoru dažādām hroniskām kaitēm: “Paskaties, pēc tam, cik daudziem cilvēkiem pacēlās dažādas slimības un viss [cits], kas tavā organismā ir, bet tā pote tev vēl to [veselības problēmu] pacēla augšā.”

Viņa pauž neizpratni par to, kādēļ pēdējā laikā pieaudzis cilvēku skaits, kuri sūdzas par netipiskām veselības problēmām: “Kāpēc mūsdienās tik daudz vispār cilvēku slimo? Pēc Covid periodā visādas migrēnas pēkšņi cilvēkiem ir parādījušās, kuras pirms tam nav bijušas.”

Arī meita Estere saskaras ar līdzīgām grūtībām, ciešot no spēcīgām galvassāpēm. Lai gan meitene reiz guvusi traumu krītot, viņa neizslēdz iespēju, ka pie vainas ir potēšanās: “Paskaties, man jau arī! Covid pote, nu, labi, man vēl bija smadzeņu satricinājums, un paskaties cik ilgi [sāpēja galva].”

Esteres aprakstītie simptomi atgādina smagus migrēnas lēkmju aprakstus – sāpes lokalizējas vienā galvas pusē un ir tik intensīvas, ka viņai nākas meklēt mieru pilnīgā tumsā un klusumā.

VIDEO:

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
RAKSTA REDAKTORS
Skaistums lietotas automašīnas vērtībā: pieredzējis ķirurgs atklāj, cik viegli mūsdienās izskatīties par 10 gadiem jaunākam
Vienam teju 100 eiro, citam bezmaksas: ļaudis dalās pieredzē par higiēnistu pakalpojumiem
“Mamma ir mirusi, mājās atstājot arī vairākus vecākos bērnus…” Jūrmalā dzemdībās mirušās sievietes paziņa asi kritizē sistēmu
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.