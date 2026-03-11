Agrita pārsteigta par ārstu piedāvāto medicīnisko risinājumu: “Mūsu bērni ir kādi izmēģinājuma trusīši?” 0
Realitātes seriāla “Ģimene burkā” zvaigzne Agrita Bindre kopā ar meitu Esteri pievēršas aktuālām medicīnas tēmām, analizējot, kā dažādi preparāti varētu ietekmēt cilvēka veselību ilgtermiņā. Galvenais sarunu objekts ir aizdomas par nepārbaudītu vakcīnu un injekciju sekām, ko ģimene sasaista ar savu personīgo pieredzi un novērojumiem sabiedrībā.
Agrita dalās ar sāpīgu pieredzi par meitu Beatrisi, kurai dzemdību traumas dēļ tika diagnosticēta cerebrālā trieka. Šī kaite izpaužas kā pastāvīgs muskuļu saspringums jeb spastika, tādēļ meitenei nepieciešama nepārtraukta rehabilitācija. Pēc nesenas vizītes pie speciālista Agrita uzzinājusi par nepieciešamību pēc ķirurģiskas iejaukšanās nākotnē, taču kā pagaidu risinājums ieteiktas botoksa potes.
Māte pauž piesardzību pret šo medicīnisko manipulāciju, balstoties citu vecāku pieredzē, nevis tikai ārstu teiktajā: “Tā kā man ir kontakts [ar vecākiem], es vienmēr ne tikai no speciālistiem uzklausu viedokli, jo es saprotu, ka tās [vakcīnas] jums [ārstiem] ir, nu, tā kā, jāreklamē vai vēl kaut kā.”
Kaut arī citas mātes apstiprinājušas botoksa efektivitāti muskuļu atslābināšanā, Agritu samulsinājis mediķu apgalvojums, ka injekciju sastāvs gadu gaitā ir uzlabots, kamēr iepriekšējie varianti bijuši nepilnīgi. Tas licis viņai vilkt paralēles ar pandēmijas laiku: “Es atvainojos, mūsu bērni ir kādi izmēģinājuma trusīši? Tas ir tāpat kā ar Covid-19 potēm. Kurš zināja, ko mums tur laiž iekšā?”
Turpinot diskusiju, Agrita neslēpj nepatiku pret savulaik piedzīvoto spiedienu vakcinēties darba saglabāšanas nolūkos. Viņa ir pārliecināta, ka tieši koronavīrusa potes ir kalpojušas par katalizatoru dažādām hroniskām kaitēm: “Paskaties, pēc tam, cik daudziem cilvēkiem pacēlās dažādas slimības un viss [cits], kas tavā organismā ir, bet tā pote tev vēl to [veselības problēmu] pacēla augšā.”
Viņa pauž neizpratni par to, kādēļ pēdējā laikā pieaudzis cilvēku skaits, kuri sūdzas par netipiskām veselības problēmām: “Kāpēc mūsdienās tik daudz vispār cilvēku slimo? Pēc Covid periodā visādas migrēnas pēkšņi cilvēkiem ir parādījušās, kuras pirms tam nav bijušas.”
Arī meita Estere saskaras ar līdzīgām grūtībām, ciešot no spēcīgām galvassāpēm. Lai gan meitene reiz guvusi traumu krītot, viņa neizslēdz iespēju, ka pie vainas ir potēšanās: “Paskaties, man jau arī! Covid pote, nu, labi, man vēl bija smadzeņu satricinājums, un paskaties cik ilgi [sāpēja galva].”
Esteres aprakstītie simptomi atgādina smagus migrēnas lēkmju aprakstus – sāpes lokalizējas vienā galvas pusē un ir tik intensīvas, ka viņai nākas meklēt mieru pilnīgā tumsā un klusumā.
VIDEO: