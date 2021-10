Foto: Saravutpics/SHUTTERSTOCK

Noraida priekšlikumu par bezdarbnieka pabalsta piešķiršanu uzreiz pēc darba zaudēšanas nevakcinētajiem







Saeima šodien noraidīja partijas “Republika” deputātu virzītos likuma grozījumus, kas paredzēja bezdarbnieka pabalstu uzreiz piešķirt nevakcinētajiem, kuri valdības ārkārtējās situācijas rīkojuma regulējuma dēļ zaudēs darbu.

Kā aģentūru LETA informēja partijas pārstāve Inese Ozoliņa, Saeimas deputāti, kuri ir “Republikas” biedri, iesniedza likuma grozījumus, kas būtu paredzējuši, ka personām, kuras nav vakcinētas vai kurām nav sertifikāta un kuras zaudēs darbu Ministru kabineta ārkārtējās situācijas rīkojuma “par piespiedu atstādināšanu” dēļ, tiktu piešķirts bezdarbnieka pabalsts no iesnieguma iesniegšanas dienas.

Kā norāda “Republikas” politiķi, bez šāda regulējuma valdības lēmumu dēļ daļa sabiedrības tikšot apzināti atstāta bez ienākumiem un pakļauta nabadzības riskam, kas Latvijā jau tagad ir augsts.

“Republikas” līdzpriekšsēdētājs, bijušais iekšlietu ministrs Sandis Ģirģens pauž, ka valdības lēmumu atstādināt no darba nevakcinētos darbiniekus varot salīdzināt ar slazdu, jo šiem cilvēkiem nebūs iespējas saņemt likumā paredzēto atlaišanas kompensāciju no darbadevēja, savukārt no valsts bezdarbnieku pabalsts pienāksies tikai pēc trim mēnešiem.

“Turklāt tas viss būs rudens un ziemas mēnešos, kad cilvēkiem ir jāmaksā par apkuri un būtiski kāpušas cenas energoresursiem. Šāda situācija skars pietiekami lielu sabiedrības daļu, un tam būs nopietnas sociālās sekas,” iepriekš norādīja Ģirģens. Viņa ieskatā valdības pieņemtais regulējums šajā lietā esot vēl viens nepārdomāts lēmums.

Priekšlikumu iesniedza “Republikas” biedri, Saeimas deputāti Kaspars Ģirģens, Ēriks Pucens, Vjačeslavs Dombrovskis un Evija Papule, kā arī partijas “Par cilvēcīgu Latviju” biedre, Saeimas deputāte Ramona Petraviča.