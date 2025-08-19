#TV24 #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti
Latvijas un Baltkrieivjas robeža
Latvijas un Baltkrieivjas robeža
Foto: AFP/SCANPIX

Milzīgs spiediens no Baltkrievijas puses; vakar Latvijā nelikumīgi mēģinājuši iekļūt vairāk nekā 100 migrantu 12

LETA
12:09, 19. augusts 2025
Ziņas Latvijā

Pirmdien Latvijas un Baltkrievijas robežu nelikumīgi mēģināja šķērsot 110 cilvēki, līdz ar to kopumā šogad no šīs robežas šķērsošanas atturētas 8759 personas, aģentūru LETA informēja Valsts robežsardzē.

Šogad humānu apsvērumu dēļ robežas šķērsošana nav liegta 15 nelegālajiem migrantiem.

Pērn no Latvijas-Baltkrievijas robežas nelikumīgas šķērsošanas tika atturēti 5388 cilvēki, bet humānu apsvērumu dēļ valstī tika uzņemti 26 cilvēki.

Valdība iepriekš līdz šī gada 31.decembrim pagarināja pastiprinātās robežapsardzības režīmu Baltkrievijas pierobežā.

Pastiprinātās robežapsardzības režīms pierobežā noteikts Baltkrievijas radītās paaugstinātās nelegālo migrantu plūsmas dēļ.

Pastiprinātās kontroles režīms noteikts Ludzā un Ludzas novada pagastos, Krāslavā un novada pagastos, Augšdaugavas novadā, Daugavpilī un Rēzeknes novada Kaunatas pagastā.

