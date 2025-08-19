Vīrietis izraisa avāriju un, pametis mašīnā savus bērnus, aizbēg no notikuma vietas 0
Vīrietis izraisa avāriju un aizbēg no notikuma vietas, pametot savus bērnus, ziņo Ropažu novada pašvaldības policija.
Policijas darbinieki, patrulējot Gaidās, uz ceļa pamanīja avāriju, kurā bija cietis Porsche markas transportlīdzeklis – tas bija ieskrējis priekšā braucošā transportlīdzekļa piekabē, kurā atradās motorlaiva.
No piekabes īpašnieka noskaidrots – apstājoties krustojumā, pēkšņi sajutis spēcīgu triecienu aizmugurē, un pēc brīža pie viņa pieskrējis vīrietis, apjautājies par veselību un lūdzis neizsaukt policiju. Ieraugot pašvaldības policijas tuvošanos, vīrietis ieskrējis mežā.
Pieejot pie avarējušā transportlīdzekļa, tam blakus atradās divi pusaudži, kas paskaidroja, ka braukuši ar šo auto un to vadījis viņu tēvs. Uz notikuma vietu nekavējoties tika izsaukts Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests. Mediķi, apskatot pusaudžus, nekonstatēja nepieciešamību viņus hospitalizēt.
Pārbaudot ar Igaunijas numurzīmi avarējušo transportlīdzekli, konstatēta reģistrācijas numurzīmes un VIN nesakritība.