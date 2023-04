“Nordekas” autobuss Rīgas starptautiskajā autoostā. Foto-LETA

"Nordeka": Nekonsekventi lēmumi un valsts spiediens uz tieslietu sistēmu ir nepieņemama un bezatbildīga rīcība







Pārsteidzīgi paziņojumi, nepamatoti izteikumi Latvijas politiskajai videi nav nekāds jaunums, taču tagad pieņemts arī politisks lēmums ar spiedienu uz tiesu, pauž AS “Nordeka” valdes priekšsēdētājs Genrihs Peršteins.

Nule arī politiskā spiediena dēļ atkāpies Autotransporta direkcijas (ATD) valdes priekšsēdētājs Kristians Godiņš un valdes loceklis Modris Jaunups. Medijiem viņi atzinuši, amatu turpmākā izpilde nav iespējama, ņemot vērā politiķu spiedienu veikt darbības, kas neatbilst spēkā esošajām tiesību normām un nākotnē var radīt negatīvas sekas uzņēmumam un valstij.

Arī “Nordekas” ieskatā, Ministru kabinets un Satiksmes ministrija, lemjot par rīcību ar līgumiem par pasažieru pārvadājumiem un ATD rīcību tiesas procesā, pārkāpj valsts pārvaldes noteikumus un robežas. Šādi bezatbildīgi lēmumi, kas pieņemti pretēji pasažieru interesēm, ignorējot tiesiskās paļāvības un varas dalīšanas principus – izpildvara ir nošķirta no tiesu un likumdošanas varas -, neizbēgami radīs zaudējumus, par kuriem maksās nevis lēmuma pieņēmēji, bet Latvijas sabiedrība.

“Nordekai” kā privātam uzņēmumam, kurš iegulda savus līdzekļus, var tikt nodarīti zaudējumi nekonsekventās ATD rīcības dēļ, sākotnēji piešķirot līguma uzsākšanas termiņu pagarinājumu, bet pēc tam neaizstāvot šo pozīciju tiesā un neizmantoja iespēju pārsūdzēt Valmieras tiesas lēmumu.

“Nordekai” kā uzņēmumam ir tiesības paļauties uz to, ka iestādes rīcība ir likumīga un secīga neatkarīgi no tā, kurš vada ATD, jo normatīvu ietvars paliek nemainīgs. Tādēļ vairāk nekā 12 miljoni bija ieguldīti jauna autotransporta iegādē, lai nodrošinātu pasažieru pārvadājumus par ievērojami zemāku cenu, nekā tagad būtu, noslēdzot līgumus pagaidu kārtībā vai jauna konkursa kārtībā.

Burtiski tikko Elektronisko iepirkumu sistēmā ir publicēti jauno ATD pasažieru pārvadājumu rezultāti Madonas, Rēzeknes, Talsi un Tukums, Jelgava un Dobele, Ventspils, Gulbenes, Alūksnes un Balvu lotēs, kur sagatavošanās termiņš četriem pārvadātājiem ir 19 mēneši, bet pārējiem attiecīgi – 15, 17 un 21 mēnesis.

Minētie sagatavošanas termiņi ir faktiski atbilstoši un līdzvērtīgi “Nordekas” un ATD noslēgtās vienošanās paredzētajiem termiņiem. Par tiem, diemžēl, Administratīvā rajona tiesa nepamatoti sprieda kā par nepieļaujami pagarinātiem, tāpēc “Nordeka” minēto spriedumu pārsūdzēja Augstākajā Tiesā.

Pašlaik tiesas spriedums vēl nav stājies spēkā, taču jau tiek uzspiesta līguma pirmstermiņa izbeigšana. Turklāt nepārsūdzot šādu nepamatotu, pasažieru pārvadājumu tirgus situācijai un ATD rīcībai neatbilstošu spriedumu, no valsts pārvaldes iestāžu puses konstatējama nekonsekventa, diskriminējoša un nevienlīdzīga attieksme pret pārvadājuma tirgus dalībniekiem, kas izmaksu dēļ nodara zaudējumus gan sabiedrības interesēm, gan arī “Nordekai”.

ATD pasažieru pārvadājumu iepirkuma būtība bija nodrošināt labāku un kvalitatīvāku pakalpojumu sabiedrībai par iespējami labāku cenu. “Nordeka” no savas puses iegādājas jaunus autobusus, ir veikusi investīcijas, lai pasažieriem būtu kvalitatīvs un ērts serviss, bet valstij un pasažieriem – labāka cena. Taču politiķu ieskatā tas nav vajadzīgs. Tas liek aizdomāties par to, kas ir ieinteresēts sasteigtu un dārgu lēmumu pieņemšanā, jo pašsaprotami, ka uzņēmums, kas veicis investīcijas, tās tieksies aizsargāt, pārstāvot savas intereses tiesā.

No 24 tirgus dalībniekiem daudzi pasažieru pārvadājumu uzņēmumi ir ar pašvaldības kapitālu. Šobrīd ir izveidojusies situācija, kad valsts konkurē ar privāto uzņēmēju, un pirmo lotes daļu rezultāti rāda – pašvaldības uzņēmumi atklātā konkurencē cieš neveiksmi.

“Nordekas” piedāvāta cena ATD iepirkumā lotē “Cēsis” bija 1,16 eiro par kilometru un lotē “Limbaži, Sigulda”, ir 1,09 eiro par kilometru, savukārt CATA, šobrīd pildot īstermiņa līgumus ar vecākiem autobusiem, nodrošina pakalpojumu par kārtu augstāku tarifu. CATA vēlme turpināt pārvadājumus pēc iespējas ilgāku laiku ar augstāku cenu ir saprotama, tāpēc nav pārsteigums, ka tam tiek izmantoti visi līdzekļi, arī tiesvedība, savukārt “Nordeka” joprojām cer uz godprātīgu tiesas darbu un saimniecisku valsts rīcību.

Pašsaprotami, ka īstermiņa līguma pagarināšana ar CATA un jauna iepirkuma sludināšana budžetā atstās lielu robu, tāpat zaudējumu kompensēšana mūsu gadījumā. Secīgi tas nozīmē, ka sistēma netiks sakārtota vēl ilgstoši un šis precedents liks pamatu ilgstošām tiesvedībām nozarē vēl gadiem ilgi.

Par AS “Nordeka”

AS “Nordeka” ir viens no lielākajiem Latvijas transporta uzņēmumiem, kas reģistrēts 1991.gadā. Tā pamatkapitāls ir 2,669 miljoni eiro. “Nordeka” autoparks sastāv no 75 autobusiem, uzņēmums nodarbina 252 cilvēkus. “Nordeka” apgrozījums 2021.gadā bija 9,9 miljoni eiro. AS “Nordeka” ir viens no lielākajiem sociālo nodokļu maksātajiem pasažieru transporta pārvadājumu jomā – 2021.gadā nodokļos nomaksāti 1,9 miljoni eiro. Autoparka atjaunošanā un saistītajā infrastruktūrā AS “Nordeka” pēdējā gada laikā ir ieguldījusi 23 miljonus eiro.