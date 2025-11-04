Izraēlā konfiscē ķīniešu ražotās automašīnas; tajās atklātas potenciāli bīstamas lietas 0
Izraēlā armijas virsniekiem nu nākas šķirties no Ķīnā ražotajiem dienesta transportlīdzekļiem, par to ziņo Israel News.
Lēmums pieņemts pēc tam, kad drošības dienesti atklāja, ka šo braucamrīku sistēmas varētu tikt izmantotas militārpersonu izspiegošanai un klasificētu datu iegūšanai.
Dažas ķīniešu automašīnas ir aprīkotas ar kamerām, mikrofoniem, sensoriem un sakaru tehnoloģijām, kas nosūta informāciju uz ārējiem serveriem. Dažreiz tas notiek bez automašīnas vadītāja ziņas.
“Problēma nav tikai kameras un mikrofoni. Mūsdienu automašīna ir kā dators uz riteņiem ar slēgtu operētājsistēmu un bezvadu savienojamību. Tā spēj apkopot pat izlūkošanas informāciju no tuvumā esošiem mērķiem,” skaidro bijušais augsta ranga Izraēlas virsnieks.
Riskantie transportlīdzekļi militāristiem tiks konfiscēti pakāpeniski. Vispirms ķīniešu automašīnas tiks atņemtas amatpersonām, kurām ir piekļuve klasificētai informācijai, un pēc tam no visiem pārējiem. Šis process ilgs līdz 2026. gada pirmā ceturkšņa beigām.
Izraēlas armija lēš, ka tiks konfiscēti aptuveni 700 transportlīdzekļu. Lielākā daļa no tiem ir septiņvietīgi transportlīdzekļi, kas bija nodoti virsniekiem ar lielām ģimenēm.