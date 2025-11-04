Aizmirsti par skaļiem modinātājiem – viesnīcas izdomājušas savdabīgu veidu, kā pamodināt viesus 0
Aizmirsti par skaļiem modinātājiem, mosties ar smaržu! Viesnīcu ķēde “Holiday Inn Express” ieviesis unikālu jaunumu – modinātājpulksteni, kas mostoties izplata brokastu smaržu. Tā ir pirmā šāda veida pieredze viesnīcu nozarē, un tā solās padarīt rītus ceļojuma laikā daudz patīkamākus, vēsta medijs “Nypost”.
Jaunā ierīce darbojas kā difuzors, kas noteiktā laikā, kad jums jāceļas, modina ar saldu vai sāļu brokastu smaržu. Viesi var izvēlēties sev tīkamāko modināšanas smaržu — no kafijas, bekona un melleņu smalkmaizītes Austrālijā un Jaunzēlandē līdz bumbieriem Japānā vai mango Singapūrā un Taizemē.
Šis risinājums pieejams visās “Holiday Inn Express” viesnīcās Austrālijā, Jaunzēlandē, Singapūrā, Taizemē un Japānā, kas šobrīd piedalās akcijā, piedāvājot saviem klientiem izmēģināt vēl nebijušu pieredzi.
Izmēģināt šādu ideju iedvesmoja pētījums, kurā atklāts, ka 58% ceļotāju Āzijas un Klusā okeāna reģionā pēc pamošanās jūtas labāk, ja apkārt ir patīkamas smaržas. Turklāt daudzi ceļojuma laikā izlaiž brokastis, nereti taupības dēļ.
Pētījuma dalībnieki norādīja, ka rītus visvairāk uzlabo kafijas vai tējas aromāts (56%), cepta ēdiena smarža (38%), svaigi augļi (30%) un — īpaši Austrālijā — bekons ar olām (43%).