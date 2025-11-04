Račs par prēmijām: Ja spēj pateikties cilvēkam, kurš ir izdarījis vairāk nekā no viņa prasa, viņš to izdarīs vēlreiz 0
TV24 raidījumā “Preses klubs” mūziķis, producents un Latvijas Grāmatizdevēju asociācijas valdes loceklis akcentēja cik svarīga ir darbinieku motivācija un atzinība par paveikto. Viņš uzskata, ka pateicība nav tikai pieklājības žests, tā ir atslēga, kā panākt augstākus rezultātus un darbinieku vēlmi iesaistīties šo rezultātu sasniegšanā.
“Visa dzīves pieredze rāda, ka, ja tu spēj pateikties cilvēkam, kurš ir ieguldījis vairāk, nekā no viņa prasa, viņš to izdarīs vēlreiz,” sacīja Račs.
Viņš norādīja, ka ir jābūt kādam mehāniskam, kas cilvēkam liek justies novērtētam, neatkarīgi no tā, vai tas ir finansiāls, emocionāls vai simbolisks paņēmiens. Pŗēmijas ir tikai viens no šādiem instrumentiem.
“Stimulācijai ir jābūt. Tādai vai citādai. Tur ir daudz veidu, kā to izdarīt, prēmija ir tikai viens no veidiem,” uzsvēra Račs.
Viņš minēja, ka arī privātajā sektorā nereti tiek izmantoti dažādi motivācijas paņēmieni, tostarp iespēja darbiniekiem piešķirt uzņēmuma daļas, lai veicinātu piederības sajūtu un ilgtermiņa ieinteresētību sasniegt augstākus mērķus.
“Jebkurā gadījumā ir jābūt tam burkānam jeb kaut kādai pateicības iespējai, noteikti,” viņš piebilda.