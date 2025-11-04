Ne vienmēr noderīgi un pat kaitīgi: zobārsti nosauc 4 kļūdas “perfektā” zobu tīrīšanā 0
Ikviens domā, ka zina, kā pareizi tīrīt zobus: dažas minūtes no rīta un vakarā, izskalot muti pēc tam ar ūdeni, dažreiz elpas svaigumam izmantojot piparmētru skalošanas līdzekli.
Taču, pēc zobārstu domām, pat visdisciplinētākie cilvēki bieži pieļauj kļūdas, kas mazina zobu tīrīšanas iedarbību, raksta BBC.
Puse pieaugušo Apvienotajā Karalistē vismaz vienu reizi mūžā saskaras ar smaganu slimībām, un agrīna tās pazīme ir asiņošana. Ja smaganas asiņo vai ir pietūkušas, tā ir zīme, ka zobi jātīra cītīgāk.
Papildus regulārām vizītēm pie zobārsta ir četras kļūdas, kuras daudzi no mums pieļauj, bet kuru novēršana varētu ievērojami uzlabot zobu un smaganu veselību.