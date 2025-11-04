VIDEO. Ukrainas karavīri pārņem okupantu pozīciju un sagūsta… kamieli 0

LA.LV
13:37, 4. novembris 2025
Ziņas Ārzemēs

Ukrainas karavīri austrumu frontē ierakstījuši neparastu video, kas izplatījies sociālajos tīklos — tajā redzams, kā viņi sagūstījuši divkupraino kamieli no okupantu pozīcijām.

Kamielis tiek vests aiz pikapa, kamēr karavīri remontē sabojātu M113 bruņutransportieri. Medijs “Israel Hayom” ziņo, ka vienība, kas publicējusi video, norādījusi: dzīvnieks atrasts pēc tam, kad Ukrainas spēki pārņēmuši krievu turēto apgabalu un pamanījuši kamieli klaiņojam netālu no pozīcijām.

Notikums pievērsis plašu uzmanību, jo tas apstiprina jau iepriekš ziņoto — Krievijas vienības pēdējos mēnešos izmanto dzīvniekus, tostarp ēzeļus, zirgus un kamieļus, lai piegādātu munīciju un pārtiku uz frontes līniju. Šāda taktika kļuvusi par nepieciešamību, jo krievu transportlīdzekļi bieži tiek iznīcināti Ukrainas dronu uzbrukumos.

Krievijas armijas pārstāvis, atvaļinātais ģenerālis Viktors Sobolevs, agrāk laikrakstam “The Times” komentējis, ka šāda rīcība esot “normāla”:

“Ja tiek izmantoti ēzeļi, zirgi vai citi dzīvnieki, lai piegādātu munīciju frontē, tas ir pilnīgi pieņemami.”

Eksperti norāda, ka divkuprainie (Baktrijas) kamieļi, kas izcelsmē nāk no Centrālāzijas, ir pielāgoti skarbam aukstumam un spēj nest smagas kravas – svarīgas īpašības, kas var būt noderīgas mīnētās teritorijās, kur mehāniskie transportlīdzekļi viegli tiek bojāti.

Iepriekš tika ziņots, ka Krievijas Aizsardzības ministrija pat piegādājusi ēzeļus dažām vienībām, lai tie aizvietotu zaudēto tehniku un palīdzētu loģistikā.

