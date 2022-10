Luīza Neimane. Publicitātes foto

Noskaidrots lielākais Latvijā izaudzētais ķirbis. Cik tas sver? Ieteikt







Vakar Rīgas Nacionālajā zooloģiskajā dārzā “Maxima Latvija” rīkotajā konkursā noskaidroti šogad lielākie Latvijā izaudzētie ķirbji.

Uzvaras laurus plūca Luīza Neimane no Kuldīgas novada, kura izaudzējusi 351 kg smagu ķirbi 390×374 cm apkārtmērā. Uz goda pjedestāla tika arī Gata Badovska ķirbis ar svaru 260 kg un 341×301 cm apkārtmēru, kā arī Lindas Kuzmickas audzētais 254,5 kg smagais ķirbis ar 348×271 cm apkārtmēru. “Latvijas lielākā ķirbja čempionātam” šogad tika pieteikti 18 ķirbji no astoņiem Latvijas novadiem: Dobeles, Kuldīgas, Ādažu, Ventspils, Dienvidkurzemes, Jēkabpils, Jelgavas, kā arī no Rīgas. Līdz šim čempionāta vēsturē Latvijā smagākais ķirbis ir svēris 574 kg, un šo rekordista titulu 2018. gadā ieguva šī gada lielākā ķirbja īpašnieces Luīzas Neimanes Kuldīgas novadā izaudzētais ķirbis.