Saldumiņam – biezpiena deserts ar kamas miltiem 0

17:53, 9. aprīlis 2026
Receptes

Autors: Inga Patmalniece / Praktiskais Latvietis

Kama ir miltu maisījums, ko radījuši igauņi no grauzdētiem rudziem, kviešiem un miežiem, kā arī pākšaugiem – zirņiem.

Šī miltu kombinācija ir bagāta ar vērtīgām uzturvielām: olbaltumvielām, šķiedrvielām, B grupas vitamīniem un dzelzi.

Pētot, kādiem ēdieniem var pievienot kamas miltus, uzrunājām arī igauņu ēdienu blogeri un Igaunijas kulinārijas portāla Nami-Nami galveno redaktori Pilli Peterso, kura dalījās ar vienkāršu saldēdiena recepti.

Biezpiena deserts

Sastāvdaļas

200 ml saldā krējuma (35%)
200 g biezpiena
200 g ievārījuma
3–4 ēdamkarotes kamas miltu
cukurs pēc garšas
nedaudz vaniļas cukura

Pagatavošana

Saldo krējumu saputo ar nedaudz cukura gaisīgās putās. Tad iecilā biezpienu un kamas miltus. Ja vēlas, var pievienot vēl nedaudz cukura un vaniļas cukuru papildu aromātam.

Pašās beigās masā viegli iemaisa ogas vai ievārījumu tā, lai krēmā veidotos skaists krāsu vijums.

Labāk izvēlēties smalkāka maluma biezpienu vai pirms tam biezpienu sablendēt.

