Notikumi atstās patīkamu pēcgaršu. Dienas horoskops 17. septembrim
Auns
Ģimenes problēmas var kļūt diezgan nopietnas, ja laikus neveiksi nekādus soļus to atrisināšanai. Ja ļausi notikumiem ritēt savu gaitu, zaudēsi kontroli pār situāciju – un sekas var būt ļoti nepatīkamas. Strīdu ar mīļoto cilvēku var izraisīt atšķirīgi uzskati par dzīvi. Tev radīsies reāla iespēja uzlabot attiecības, ja būsi gatavs ziedot savus plānus tuvāko cilvēku labā. Finansiālā situācija būs labvēlīga.
Vērsis
Diena nebūs īpaši veiksmīga, taču vismaz mierīga. Zvaigznes tev iesaka pavadīt šo dienu tuvāko cilvēku lokā, kuri spēs tevi atbalstīs gan ar labu vārdu, gan ar dalību tavās idejās. Tev būs svarīgi pavadīt laiku patīkamā sabiedrībā, jo esot vienatnē, prātā var iezagties drūmas un bieži vien nepamatotas domas. Pastaigām piemērotāks būs dienas otrā puse. Savukārt rīts labāk derēs nesteidzīgām sarunām, kulināriem eksperimentiem, sīkākiem mājas darbiem vai vienkārši mierīgai atpūtai.
Dvīņi
Tev nāksies daudz laika veltīt lietām, ko iepriekš biji vēlējies uzkraut citiem. Palīgu skaits gan būs krietni samazinājies, tāpēc sarežģītos jautājumus nāksies risināt pašam. Pastāv iespēja neplānotiem izdevumiem, iespējama arī naudas vai dokumentu nozaudēšana. Tu viegli aizrausies, ātri iemīlēsies un vēlēsies strauji virzīt attiecības uz nopietnāku līmeni. Šodien intuīcija tev var pateikt priekšā, ka esi saticis savu likteni.
Vēzis
Tev neizdosies savu enerģiju novirzīt miermīlīgā gultnē. Atkal un atkal radīsies konflikti ar radiem vai draugiem – sīkas domstarpības ātri vien var pārvērtīsies nopietnos strīdos. Tu nespēsi izlīdzināt asās situācijas, tāpēc vislabāk būs izvairīties no jebkādu svarīgu jautājumu apspriešanas. Uzticies savai intuīcijai vairāk nekā citu padomiem – tā tev laicīgi sniegs pareizās norādes.
Lauva
Lieliska diena, kas atvērs daudz interesantu iespēju. Tu būsi atjautīgs un enerģisks, tāpēc paspēsi izdarīt daudz. Tev izdosies pārvarēt domstarpības ar cilvēkiem, kuru atbalsts tev ir svarīgs, un varēsi sākt kopīgu darbu, kas nāks par labu visiem. Diena īpaši piemērota ceļojumiem un tikšanām. Tu spēsi atstāt labu iespaidu un panākt vēlamo. Veiksme tev smaidīs arī jaunos projektos – ātri mācīsies, pārņemsi noderīgu pieredzi un izvairīsies no kļūdām.
Jaunava
Diena nebūs tev īpaši veiksmīga. Tev nāksies saskarties ar nopietnām personīgām grūtībām un pārpratumiem, kas var novest pie strīdiem ar mīļoto cilvēku. Tu neuzticēsies ne sev, ne citiem, un tevi mocīs aizdomas bez jebkāda pamata. Šī diena nav piemērota nopietnu jautājumu apspriešanai – diskusijas kļūs nekonstruktīvas. Vakarpusē sasniegsi augstu nervozitātes līmeni, aizkaitinājums parādīsies pat no niekiem. Laiks vienatnē palīdzēs tev vismaz nedaudz atgūt iekšējo līdzsvaru.
Svari
Tavas iespējas nav neierobežotas, un dienas notikumi tev to atgādinās vairākas reizes. Tomēr izmisumam nebūs pamata – nopietnas problēmas visticamāk neradīsies. Diena būs piemērota sarunām, sarežģītu jautājumu apspriešanai. Ja ar kādu neizdosies rast kopīgu valodu – nekas, tas nozīmēs, ka tu tiksi galā arī viens. Tavs enerģijas līmenis būs augsts, veselības problēmas maz iespējamas. Dienu ieteicams izmantot ceļojumiem, aktīvai atpūtai vai sporta nodarbībām. Ja būsi redzams sabiedrībā, tevi pamanīs kāds cilvēks, kura uzmanība tev patiks.
Skorpions
Diena neizcelsies ar nozīmīgiem notikumiem, bet atstās patīkamu pēcgaršu. Tā būs piemērota ceļojumiem, pastaigām ārpus pilsētas, aktīvai atpūtai. Tava enerģija būs augstā līmenī. Tu ar prieku pavadīsi laiku kopā ar draugiem un tuviniekiem, atbalstīsi neparastas idejas un piekritīsi interesantiem piedāvājumiem. Diena būs piemērota arī iepirkumiem, īpaši mājas interjera priekšmetiem. Varēsi sākt plānot remontu – veiksi aprēķinus, meklēsi palīgus, taču pašus darbus vēl ieteicams uzsākt nedaudz vēlāk.
Strēlnieks
Tev veiksies, un tieši tas arī veicinās tavu panākumu un sasniegumu rašanos. Tev izdosies pabeigt lietu, par kuras veiksmīgu iznākumu gan tu pats, gan apkārtējie bijāt šaubīgi. Jauna pazīšanās tev pavērs jaunus apvāršņus. Diena ļoti piemērota komercdarbībai, darījumu slēgšanai. Emocionālais fons būs stabils, un tu nezaudēsi savaldību pat tad, ja viss neies pēc plāna. Iespējamas tikšanās ar cilvēkiem, kuri agrāk tev palīdzējuši – tev būs iespēja atmaksāt ar līdzīgu labvēlību.
Mežāzis
Tev priekšā būs ļoti sarežģīta diena. Nāksies risināt daudz grūtu jautājumu, kas prasīs tūlītēju rīcību, bet palīdzība no citiem kavēsies. Tev būs domstarpības ar cilvēkiem, kuru uzskatus nesen vēl pilnībā atbalstīji. Iespējamas finansiālas problēmas – labāk necerēt uz veiksmīgiem pirkumiem vai izdevīgām investīcijām. Zemais enerģijas līmenis var veicināt pašsajūtas pasliktināšanos. Tu varētu nepievērst uzmanību sava ķermeņa vajadzībām – nepietiekami atpūtīsies un atstāsi novārtā profilaktiskus veselības pasākumus.
Ūdensvīrs
Diena veidosies ļoti veiksmīgi. Tavs asais prāts un spēja nonākt pie paradoksāliem, bet pareiziem secinājumiem ļaus atrisināt pat grūtus jautājumus. Tava autoritāte pieaugs, un būs arvien vairāk cilvēku, kuri vēlēsies tev uzticēties. Iespējams, saņemsi ziņas, kas pavērs tev jaunas iespējas. Tavs ambiciozais un mērķtiecīgais raksturs netiks uztverts kā trūkums – gluži otrādi, tas padarīs tevi citiem vēl pievilcīgāku un harizmātiskāku.
Zivis
Diena būs neveiksmīga. Tavs ierastais uzvedības modelis citiem šķitīs nepieņemams un nevietā – tevi kritizēs un bieži vien diezgan skarbi. Nebūs iespējams pabeigt kopīgi iesāktus projektus – uzplauks strīdi, un sarunu pārtraukšana šķitīs vieglāks risinājums par kompromisa meklēšanu. Pastāvēs liela iespējamība pazaudēt vērtīgas lietas vai dokumentus, kā arī sirdij mīļus sīkumus. Dienas beigās var pārņemt nomāktība. Tev būs nepieciešams kāds cilvēks, kurš palīdzēs saskatīt dzīvē gaišāko pusi.