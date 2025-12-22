&#8220;2025. Gada Eiropas cilvēks Latvijā&#8221; &#8211; Latvijas Basketbola savienības ģenerālsekretārs Kaspars Cipruss piedalās &#8220;2025. Gada Eiropas cilvēks Latvijā&#8221; apbalvošanas pasākumā.
“2025. Gada Eiropas cilvēks Latvijā” – Latvijas Basketbola savienības ģenerālsekretārs Kaspars Cipruss piedalās “2025. Gada Eiropas cilvēks Latvijā” apbalvošanas pasākumā.
Foto: Paula Čurkste/LETA

Par aizvadītā gada Eiropas cilvēku Latvijā atzīts Latvijas Basketbola savienības ģenerālsekretārs Kaspars Cipruss

LETA
18:40, 22. decembris 2025
Ziņas Latvijā

Par 2025. gada Eiropas cilvēku Latvijā sabiedrības balsojumā atzīts Latvijas Basketbola savienības ģenerālsekretārs Kaspars Cipruss.

Uzrunā viņš pauda prieku un pateicās kolēģiem, kuri tikuši izvirzīti – gan desmit kandidātiem, gan vēl aptuveni 80 titulam izvirzītajiem cilvēkiem – par labi padarītu darbu.

“Mēs nesam Latvijas vārdu tālu un skaļi, lai par Latviju runā un zina, tāpēc paldies jums,” sacīja Cipruss.

Viņš izteica īpašu pateicību bijušajam Valsts prezidentam, Latvijas Basketbola savienības prezidentam Raimondam Vējonim, norādot, ka Latvijas Basketbola savienības ģenerālsekretāra idejas nereti ir bijušas trakas, taču Vējonis tām noticējis.

“Pirms četriem gadiem mums nebija ne infrastruktūras, ne finansējuma, un “EuroBasket” noteikti nebūtu izdevies bez mūsu sestā spēlētāja, manas komandas,” uzsvēra Cipruss, vislielāko pateicību veltot sievai par atbalstu.

Noslēgumā viņš atgādināja, ka parīt būs 24. decembris – brīnumu un Ziemassvētku laiks. Viņš novēlēja visiem klātesošajiem un iedzīvotājiem mierpilnus svētkus, spēku stāvēt pretī ļaunām domām, būt stipriem un izbaudīt svētkus kopā ar savām ģimenēm.

Noslēdzošajā posmā uz titulu “Gada Eiropas cilvēks Latvijā” pretendēja arī “Centra Marta” valdes locekle un direktore Iluta Lāce un kora “Kamēr…” mākslinieciskais vadītājs un galvenais diriģents Jurģis Cābulis.

Cipruss bija nominēts par Eiropas čempionāta “EuroBasket 2025” rīkošanas nodrošināšanu Latvijā un Eiropas basketbola līdzjutēju piesaisti.

Lāci izvirzīja titulam par darbu pretvardarbības jomā un profesionālu iesaisti sabiedriskajās diskusijās, skaidrojot ar dzimumu līdztiesību saistītos jautājumus. Savukārt Cābulis nominēts, uzsverot kora “Kamēr…” starptautiskos panākumus Eiropas koru konkursos un Latvijas vārda popularizēšanu.

Titula ieguvēju noskaidro sabiedrības balsojumā. Šī atzinība ir veids, kā pateikties cilvēkam, kurš šogad ar saviem darbiem veicinājis Eiropas un Latvijas integrāciju, atzīmē balsojuma rīkotāji “Eiropas kustība Latvijā”.

Šogad titulam “Gada Eiropas cilvēks Latvijā” bija izvirzīti vairāk nekā 80 kandidāti.

