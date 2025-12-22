VIDEO. Vēl neesi braucis burvīgajā svētku tramvajā? Lūk, ekskluzīvi kadri no tramvaja iekšpuses 0

kokteilis.lv
14:29, 22. decembris 2025
Kokteilis Apbrīno

Ja svētku sajūta vēl nav tevi piemeklējusi, Rīgas ielās ir viens veids, kā to noķert gluži kā sniegpārsliņu plaukstā – iekāp Ziemassvētku tramvajā!

Kokteilis
Astrologi atklāj katras zodiaka zīmes lāstu, no kura aizbēgt ir teju neiespējami
Veselam
Lūk, kā izskatās nekopta sieviete: 7 pazīmes, kas par to liecina
TV24
“Ja visu laiku bijām tik stulbi, ka nepamanījām, tā nav amerikāņu problēma!” Rajevs norāda, kur gaidāms nākamais lielais karš
Lasīt citas ziņas

“Svētki jau gandrīz klāt, bet sajūta vēl nav īstā? Mēs palīdzēsim to atrast! Jau vairākus gadus esam Ziemassvētku vecīša palīgi svētku pārvadājumos, un mēs iesakām izbraukt ar burvīgo svētku tramvaju. Tas reāllaika kartē atzīmēts ar Rūdolfa ikonu, lai Tu zinātu, kurā maršrutā meklēt svētkus!” uzņēmums “Rīgas satiksme” atgādina tērzēšanas platformā “X”.

CITI ŠOBRĪD LASA
Viedoklis
Kārlis Streips: Mūsu eksistencei šīs izpratnes kontekstā ir trīs līmeņi. Ja vien nebūtu tā nelaimīte
“Cilvēces progress…” Pēc pērn izlaupītās “Pringles” eglītes “Akropolē” Ziemassvētku dekori kļūst izturīgāki
NATO izlūkdienesti piekļuvuši slepenai informācijai: Krievija izstrādā ieroci, kas var izraisīt nekontrolējamu haosu

Piedāvājam ielūkoties aculiecinieku video, kurā redzams Ziemassvētku tramvajs darbībā.

Jau vēstījām, ka no 30. novembra, pilsētas ielās dosies Ziemassvētku tramvajs, no pieturas uz pieturu vedot līdzi brīnumu un prieku. \

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
“7. tramvajs uzvar smaku konkursā – 3 supersmirdīgi spaiņi, bomži un zivis! Droši vien šādus vagonus vakarā sadedzina!”
Kokteilis
“Nākamā pietura: Dzemdību nams!” Grupa “Prāta Vētra” pārsteidz un vienlaikus arī samulsina rīdziniekus
“Cilvēces progress…” Pēc pērn izlaupītās “Pringles” eglītes “Akropolē” Ziemassvētku dekori kļūst izturīgāki
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.