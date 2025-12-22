VIDEO. Vēl neesi braucis burvīgajā svētku tramvajā? Lūk, ekskluzīvi kadri no tramvaja iekšpuses 0
Ja svētku sajūta vēl nav tevi piemeklējusi, Rīgas ielās ir viens veids, kā to noķert gluži kā sniegpārsliņu plaukstā – iekāp Ziemassvētku tramvajā!
“Svētki jau gandrīz klāt, bet sajūta vēl nav īstā? Mēs palīdzēsim to atrast! Jau vairākus gadus esam Ziemassvētku vecīša palīgi svētku pārvadājumos, un mēs iesakām izbraukt ar burvīgo svētku tramvaju. Tas reāllaika kartē atzīmēts ar Rūdolfa ikonu, lai Tu zinātu, kurā maršrutā meklēt svētkus!” uzņēmums “Rīgas satiksme” atgādina tērzēšanas platformā “X”.
— Rīgas satiksme (@Rigassatiksme_) December 22, 2025
Piedāvājam ielūkoties aculiecinieku video, kurā redzams Ziemassvētku tramvajs darbībā.
Jau vēstījām, ka no 30. novembra, pilsētas ielās dosies Ziemassvētku tramvajs, no pieturas uz pieturu vedot līdzi brīnumu un prieku. \