Tikai dziļi nelaimīgi cilvēki pirms iziešanas no mājas vienmēr dara šīs 11 lietas
Psihologi ir nosaukuši 11 ieradumus, kurus nelaimīgi cilvēki gandrīz vienmēr piekopj pirms došanās ārā no mājas – sākot ar nepārtrauktu telefona pārbaudīšanu un beidzot ar raizēm par nejaušām problēmām.
Šādi šķietami sīkumi – negatīvi ieradumi un domāšanas modeļi – var pārvērsties rutīnā un būtiski pasliktināt psiholoģisko stāvokli, raksta portāls YourTango.
1. Steidzas
Pastāvīga steiga, īpaši no rītiem, bieži noved pie psihiskās veselības pasliktināšanās un fiziskās aktivitātes samazināšanās. Tā ne tikai pārslogo smadzenes un emocionālo līdzsvaru, bet arī rada papildu spriedzi ikdienas ritmā.
2. Nepārtraukti pārbauda savu telefonu
Saskaņā ar kādu pētījumu ekrāna laiks – īpaši mobilajā telefonā pavadītais – ir tieši saistīts ar laimes sajūtu. Jo biežāk cilvēks izmanto telefonu, mēģinot novērsties no diskomforta reālajā dzīvē, jo nelaimīgāks viņš kļūst.