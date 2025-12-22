Foto: Andrzej Barabasz/Wikipedia.org

Mūžībā devies britu roka un blūza mūziķis Kriss Rī 0

LA.LV
19:10, 22. decembris 2025
Kokteilis Dzīvo

74 gadu vecumā miris britu roka un blūza mūziķis Kriss Rī, pirmdien paziņojusi viņa ģimene.

Kokteilis
Ko stingri aizliegts darīt kapsētā, lai tevi “nepaņemtu līdzi” – noteikumi, kas noteikti jāievēro
“Katru reizi ir šoks! Jūs dzīvojat…” Britu latviete salīdzina dzīvi Latvijā un Apvienotajā Karalistē
Mājas
5 lietas, kuras nedrīkst izsviest no mājokļa pat tad, kad tās nokalpojušas
Lasīt citas ziņas

Ziemassvētku hita “Driving Home for Christmas” autors miris pirmdienas rītā slimnīcā pēc neilgas cīņas ar slimību, pavēstīja mūziķa ģimene.

Rī savas karjeras laikā ierakstījis 25 studijas albumus, no kuriem divi – “The Road to Hell” un “Auberge” – ieņēma Lielbritānijas albumu topa pirmo vietu.

CITI ŠOBRĪD LASA
Vīrietim par bijušās draudzenes nolaupīšanu un vairākkārtēju izvarošanu piespriež cietumsodu; klajā nāk šausminošas detaļas
Kokteilis
Džilindžers pirmizrādē ierodas ar jaunu dāmu – runas par abu simpātijām klīst jau labu laiku
Viedoklis
“Pateikt, ka paliku bez vārdiem, ir nepateikt neko” – ģimene no Jēkabpils puses piedzīvojusi īstu svētku brīnumu

“Driving Home for Christmas”, kas iznāca 1986. gadā, ir kļuvusi par vienu no Lielbritānijā iemīļotākajām Ziemassvētku dziesmām, un svētku laikā to atskaņo radio stacijas visā pasaulē.

Rī dzimis 1951. gadā Midlsbro, Anglijas ziemeļos. Viņa tēvs bija itālis, bet māte īriete.

Jaunībā viņam tika diagnosticēts aizkuņģa dziedzera vēzis, ko izdevās izoperēt, un 2016. gadā viņš pārcieta insultu. Dziedātājam bija arī citas nopietnas veselības problēmas.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Latviju pāršalkusi sēru vēsts: pēc cīņas ar smagu slimību mūžībā devies Artūrs Deksnis, kura stāstam sekoja tūkstoši
Mūžībā devies slavenā dzejnieka Ojāra Vācieša vienīgais dēls Žanis Vācietis
“Labāk būtu, ja tā nekad nebūtu pastāvējusi.” Mūžībā devies pirmās ūdeņraža bumbas autors Ričards Garvins
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.