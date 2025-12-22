Mūžībā devies britu roka un blūza mūziķis Kriss Rī 0
74 gadu vecumā miris britu roka un blūza mūziķis Kriss Rī, pirmdien paziņojusi viņa ģimene.
Ziemassvētku hita “Driving Home for Christmas” autors miris pirmdienas rītā slimnīcā pēc neilgas cīņas ar slimību, pavēstīja mūziķa ģimene.
Rī savas karjeras laikā ierakstījis 25 studijas albumus, no kuriem divi – “The Road to Hell” un “Auberge” – ieņēma Lielbritānijas albumu topa pirmo vietu.
“Driving Home for Christmas”, kas iznāca 1986. gadā, ir kļuvusi par vienu no Lielbritānijā iemīļotākajām Ziemassvētku dziesmām, un svētku laikā to atskaņo radio stacijas visā pasaulē.
Rī dzimis 1951. gadā Midlsbro, Anglijas ziemeļos. Viņa tēvs bija itālis, bet māte īriete.
Jaunībā viņam tika diagnosticēts aizkuņģa dziedzera vēzis, ko izdevās izoperēt, un 2016. gadā viņš pārcieta insultu. Dziedātājam bija arī citas nopietnas veselības problēmas.