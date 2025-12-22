Foto: LETA

Šodien, 22. decembrī, 65 gadu vecumā pārtrūcis fotomākslinieka Valta Kleina ceļš šajā saulē, vietnē “Facebook” paziņojusi tulkotāja Silvija Brice.

Valts Kleins dzimis 1960. gada 31. oktobrī Liepājā, un 90. gadu otrā pusē kļuva par vienu no pieprasītākajiem reklāmas fotogrāfiem.

Paralēli fotogrāfa darbam viņš rakstīja recenzijas un pārdomas par fotogrāfijas mākslu žurnālam “Māksla” un “Fotokvartāls”.

Viņš spēlējis arī fotogrāfa lomu Andra Gaujas 2019. gada spēlfilmā “Nekas mūs neapturēs”.

LA.LV redakcija izsaka līdzjūtību Valta Kleina ģimenei un tuvākajiem!

