Notikušo bija redzējuši arī bērni… Par pašapmierināšanos, skatoties bērnudārza logos, Rīgā aizturēts vīrietis 2
Valsts policija aizturējusi kādu vīrieti par pašapmierināšanos pie viena no Rīgas centra bērnudārziem.
Valsts policijā aģentūru LETA informēja, ka 1. jūlijā policija saņēma izsaukumu no kādas aculiecinieces saistībā ar to, ka vīrietis pašapmierinās Rīgas centrā uz ielas, skatoties pirmsskolas izglītības iestādes logos. Notikušo bija redzējuši arī bērni.
Notikuma vietā ieradās Rīgas Ziemeļu pārvaldes darbinieki, kuri prasīja vīrietim uzrādīt personu apliecinošus dokumentus.
Vīrietis neizpildīja likumsargu prasību, bet sāka bēgt, pēc kā turpat tika aizturēts un nogādāts policijā.
Aizdomās turētais dzimis 1983. gadā un iepriekš nonācis policijas redzeslokā par mantiskiem noziedzīgiem nodarījumiem.
Policijā sākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma panta par mēģinājumu pavest netiklībā mazgadīgu personu. Par šādu noziegumu soda ar brīvības atņemšanu līdz septiņiem gadiem un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz pieciem gadiem.
Papildus tam pret vīrieti sākts administratīvo pārkāpumu process par nepakļaušanos policijas darbinieku likumīgajām prasībām.
Vīrietim kā drošības līdzeklis piemērots apcietinājums.