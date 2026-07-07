Foto: Karīna Miezāja

Notikušo bija redzējuši arī bērni… Par pašapmierināšanos, skatoties bērnudārza logos, Rīgā aizturēts vīrietis 2

Pievieno LA.LV
LETA
18:35, 7. jūlijs 2026
Ziņas Latvijā

Valsts policija aizturējusi kādu vīrieti par pašapmierināšanos pie viena no Rīgas centra bērnudārziem.

90. gadu principi, kas toreiz šķita pašsaprotami un ko ievēroja katrā mājā – pie vairākiem no tiem sākam atgriezties
Mīklainos apstākļos pazudusi lidmašīna ar vairākiem cilvēkiem uz klāja – publiskoti pilota pēdējie vārdi
“Tā bija briesmīga sajūta!” Jaunā māmiņa sašutusi par piedzīvoto Rīgas Dzemdību namā 21
Lasīt citas ziņas

Valsts policijā aģentūru LETA informēja, ka 1. jūlijā policija saņēma izsaukumu no kādas aculiecinieces saistībā ar to, ka vīrietis pašapmierinās Rīgas centrā uz ielas, skatoties pirmsskolas izglītības iestādes logos. Notikušo bija redzējuši arī bērni.

Notikuma vietā ieradās Rīgas Ziemeļu pārvaldes darbinieki, kuri prasīja vīrietim uzrādīt personu apliecinošus dokumentus.

CITI ŠOBRĪD LASA
VIDEO. Pateicības skūpsti glābējam: Internetu aizkustina zemestrīces drupās izdzīvojuša suņuka pirmā reakcija pēc izglābšanas
Putins mainījis savas domas? Tramps komentē Krievijas prezidenta nosacījumus kara izbeigšanai
“Kameras skatoties – it kā rotaļājas!” Atklātas jaunas detaļas par skolotāju, kuru rosina apsūdzēt par seksuālu vardarbību pret bērniem

Vīrietis neizpildīja likumsargu prasību, bet sāka bēgt, pēc kā turpat tika aizturēts un nogādāts policijā.

Aizdomās turētais dzimis 1983. gadā un iepriekš nonācis policijas redzeslokā par mantiskiem noziedzīgiem nodarījumiem.

Policijā sākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma panta par mēģinājumu pavest netiklībā mazgadīgu personu. Par šādu noziegumu soda ar brīvības atņemšanu līdz septiņiem gadiem un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz pieciem gadiem.

Papildus tam pret vīrieti sākts administratīvo pārkāpumu process par nepakļaušanos policijas darbinieku likumīgajām prasībām.

Vīrietim kā drošības līdzeklis piemērots apcietinājums.

Tēmas
Pievieno LA.LV
SAISTĪTIE RAKSTI
“Vīrietis gaišā dienas laikā pašapmierinās un izseko!” Sievietei Rīgā ikdienas skrējiens pārvērties par baisu pieredzi
TV24
“Durvis vienmēr paliek vaļā.” Juridiskā padomniece stāsta, kāpēc daļa pasniedzēju izvairās palikt vienatnē ar studentēm
Krimināls
Savu vainu tā arī neatzina: tiesa imunologam Ņikiforenko par seksuālo vardarbību pret pacientēm piespriež 13 gadus aiz restēm
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.