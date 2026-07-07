“Latviešu gēnos ir tas, ka mēs nemākam atpūsties.” Aprēķināts, cik milzīgu summu valstij izmaksā katrs bojāgājušais 0
Latvijā ik pa laikam aktualizējas diskusijas par svētku brīvdienām un pārceltajām darba dienām. Vai to skaits ir pārāk liels un kā garie atpūtas periodi ietekmē ekonomiku? Par to raidījuma “Piķis un ģēvelis!” podkāstā stāstīja ekonomikas zinātņu doktors, Rīgas Biznesa skolas profesors Edgars Voļskis.
Eksperts uzsver, ka vēlme pēc vairākām brīvdienām no cilvēku skatpunkta ir saprotama, tomēr ekonomikas kontekstā situācija ir sarežģītāka. Viņš norāda, ka problēma nav pašās brīvdienās, bet gan situācijās, kad tās veido ilgstošus pārtraukumus.
Voļskis pievērsa uzmanību arī brīvdienu ēnas pusei. Pēc viņa domām, sabiedrībai jādomā ne tikai par atpūtas ieguvumiem, bet arī par riskiem, kas bieži pieaug svētku laikā – ceļu satiksmes negadījumiem, pārmērīgu alkohola lietošanu un traģiskiem nelaimes gadījumiem.
“Diemžēl latviešu gēnos ir tas, ka citreiz mēs nemākam atpūsties un nonākam pie tā, ka cilvēki zaudē dzīvību, iegūst invaliditāti. Nesen veikti aprēķini, ka viena zaudēta cilvēka dzīve Latvijā dzīves cikla garumā ir aptuveni starp pusmiljons un miljons eiro,” sacīja Voļskis.
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