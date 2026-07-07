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Tu tikko paēdi, bet gribas vēl? 5 labojami iemesli, kāpēc tā notiek 0

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LA.LV
18:14, 7. jūlijs 2026
Veselam Uzturs

Vai kādreiz ir gadījies paēst sātīgas vakariņas, bet jau pēc stundas atkal meklēt kaut ko uzkožamu? Tas nenozīmē, ka ar uzturu noteikti kaut kas nav kārtībā.

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Reizēm izsalkuma sajūta pēc ēšanas ir pilnīgi normāla, tomēr, ja tā atkārtojas bieži vai kļūst nekontrolējama, vērts pievērst uzmanību iespējamiem iemesliem.

Uztura speciālisti skaidro, ka pēc maltītes izsalkumu var izraisīt vairāki faktori – sākot ar pārāk ātru ēšanu un beidzot ar uzturvielu trūkumu ēdienreizē.

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