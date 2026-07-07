Foto: Zane Bitere/LETA
Foto: Zane Bitere/LETA
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“Tas pēkšņi ir normāli?” Kamēr vieni priecājas par bērnu smiekliem pagalmos, citi saka – šī kliegšana paliek neizturama 0

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LA.LV
18:29, 7. jūlijs 2026
Viedokļi

Vai bērnu skaļās rotaļas pagalmā ir neatņemama vasaras sastāvdaļa, vai tomēr traucēklis, ar ko kaimiņiem nav jāsamierinās? Šāds jautājums pēdējās dienās raisījis plašas diskusijas sociālajā tīklā “Threads”, kur pretēji viedokļi sadalījuši komentētājus divās nometnēs.

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Diskusijas aizsākās pēc kādas sievietes publicēta video, kurā redzams daudzdzīvokļu mājas pagalms, pilns ar bērniem – vieni šūpojas, citi brauc ar velosipēdiem, spēlē bumbu un pavada laiku kopā. Ieraksta autore atzina, ka šāds skats viņai rada īpašu prieku un liek domāt, ka viņas ģimenei paveicies ar dzīvesvietu.

“Man tiešām ir sajūta, ka ar šīm mājām esam vinnējuši loterijā, jo šāda ir mūsu sēta katru silto vakaru, un man šķiet, ka šodien tas ir retums. Kā jums? Bērni skrien pa sētu vai tukšums?”

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Ieraksts guva plašu atsaucību, un vairāki cilvēki komentāros atzina, ka bērni, kuri vasaras brīvlaikā izvēlas būt ārā, nevis pie telefoniem vai datoriem, ir patīkams un arvien retāk sastopams skats:

“Tieši nesen bija līdzīgas domas. Mums ir tāds foršs, neliels četru daudzdzīvokļu māju iekšpagalms – bērni ir sadraudzējušies ar citiem pagalma bērniem un tagad ļoti daudz dzīvojas ārā, pilnīgi kā manā bērnībā.”

Vēl kāda komentētāja raksta: “Vienmēr priecājos, kad redzu, ka bērni šādi dzīvojas, paliek silti ap sirdi.”

Daudzi dalījās arī ar saviem novērojumiem.

“Dzīvoju Pierīgā. Mana vienīgā problēma ir, kā vakaros dabūt bērnus mājās.”

“Mūsu sētā arī bērni kā pa dienu iziet ārā, līdz pat desmitiem vakarā spēlē tautas bumbu, tuk-tukus un citas spēles. Prieks, ka nesēž telefonos.”

Savukārt citi atzina, ka šādi pagalmi atgādina viņu bērnību.

“Šādi izskatījās mans pagalms, kad pati biju bērns, tagad diemžēl tur valda pilnīgs klusums. Superīgi redzēt, ka citur vēl ir tik daudz bērnu kopā.”

Tomēr diskusijai drīz vien parādījās arī otra puse. Kāda cita “Threads” lietotāja pauda neapmierinātību ar bērnu radīto troksni, norādot, ka viņai tas traucē ikdienā.

“Tas pēkšņi ir normāli, ka visu dienu ārā bērni bļaustās un ārdās un traucē mierīgi dzīvot? Šī kliegšana paliek neizturama.”

Sieviete raksta, ka vairākkārt vērsusies policijā, taču tas situāciju nav mainījis.

“Un ko man darīt – kad saucu policiju, nekas netiek darīts? Tas ir tas pats, kas skaļu mūziku visu laiku skandināt, bet tad policija vienmēr palīdz, kad izsaucu uz kaimiņiem.”

Arī šis ieraksts izraisīja plašas diskusijas, tomēr lielākā daļa komentētāju autores viedoklim nepiekrita.

“Tad, kad bērni sēž mājās pie datoriem, visi sūdzas, bet, kad viņi spēlējas ārā, atkal nav labi. Bērniem ir vasaras brīvlaiks – lai izbauda bērnību.”

Cits komentētājs raksta:

“Brauc dzīvot uz mežu. Pa dienu pagalmā bērni drīkst spēlēties.”

Savukārt vēl kāds piebilst:

“Atradās neapmierinātā par bērnu laimi. 8.00–23.00 drīkst pat uz galvas staigāt. Lai bērni ārdās – nav ko maisīt viņiem izklaidēties.”

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