RUDENS, OGRE
Nu tik būs! Laika prognoze otrdienai 0

LETA
14:59, 27. oktobris 2025
Ziņas Dabā

Otrdien Latvijas lielākajā daļā palaikam līs, prognozē sinoptiķi.

Nakts būs pārsvarā apmākusies, visos valsts reģionos gaidāmi nokrišņi. Pūtīs lēns līdz mēreni stiprs dienvidu, dienvidrietumu vējš, piekrastē ar brāzmām līdz 14 metriem sekundē. Gaisa temperatūra pazemināsies līdz +2..+7 grādiem.

Dienā vietām uzspīdēs saule, vairāk nokrišņu būs Kurzemē. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu vējš, Kurzemē tas iegriezīsies no rietumiem. Maksimālā gaisa temperatūra būs +5..+10 grādi.

Rīgā nakts būs apmākusies un lietaina, neliels lietus gaidāms arī otrdienas pievakarē. Vējš lēni līdz mēreni pūtīs no dienvidiem. Gaisa temperatūra naktī +5 grādi, dienā +8 grādi.

