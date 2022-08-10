Vai līdz ar aukstā laika iestāšanos nosals arī Spānijas kailgliemeži? Atbilde nav tāda, kādu iedomājamies… 0
Sanija Bērziņa

Spānijas kailgliemezis.
Spānijas kailgliemezis.
Foto: Dainis Bušmanis
Sanija Bērziņa
Dārzs

Lai gan šķiet, ka līdz ar aukstumu dārzus no Spānijas kailgliemežiem sagaida miers, patiesībā šie kaitēkļi spēj pārziemot un jau pavasarī atkal var strauji savairoties.

Spānijas kailgliemeži ir invazīva gliemežu suga, kas Latvijā kļuvusi par īstu dārzu un lauku postu. Tie ir lieli, oranžīgi brūni vai sarkanīgi, ar gļotainu ķermeni un var sasniegt pat 10–15 cm garumu. Šie gliemeži ir ļoti izturīgi un vairojas ātri, tāpēc spēj īsā laikā savairoties milzīgos daudzumos. Spānijas kailgliemeži barojas ar dažādiem augiem – gan dekoratīvajiem, gan pārtikas kultūraugiem –, iznīcinot ražu un bojājot ainavu.

Atšķirībā no vietējiem kailgliemežiem tie ir mazāk izvēlīgi barībā un aktīvāk kustas arī dienas laikā. Cīņa ar šo kaitēkli ir sarežģīta, tāpēc svarīga ir profilakse un savlaicīga gliemežu savākšana vai to populācijas ierobežošana.

Arī šīs vasaras dārzniecības prieku bojāja kailgliemeži. Katrs ar tiem cīnījās, kā māk – sadedzinot, apberot ar sāli, pāršķeļot, nosmacējot… Bet kā ir tagad, kad straujiem soļiem tuvojas gada aukstais laiks? Vai tad par Spānijas kailgliemežiem varam neuztraukties?

Atbildi sniedz Dabas aizsardzības pārvaldes Komunikācijas un dizaina nodaļas pārstāvis

“Spānijas kailgliemeži pārziemo peļu vai citu dzīvnieku izveidotajās alās zem zemes.

Tā kā tur ir augstāka temperatūra, tie neizsalst. Protams, daļa aizies bojā, bet būs indivīdi, kas pārziemos un nākamajā gadā uzsāks vairošanos daudz agrāk nekā nākamajā gadā izšķīlušies indivīdi.

Zem zemes pārziemo arī šogad izdētās olas. Tādēļ arī šobrīd vēl nav par vēlu ikvienam īpašniekam apsekot savu īpašumu, ķert redzamos kailgliemežus, kā arī, veicot dārza darbus, pievērst uzmanību, vai zemē nav sadētas gliemežu oliņas. Ja tās atrod, arī tās var iznīcināt, vienkārši saspiežot vai aplejot ar verdošu ūdeni,” skaidro Dabas aizsardzības pārvaldes pārstāvis.

Plašāk par Spānijas kailgliemežiem un to efektīvākajām apkarošanas metodēm iespējams iepazīties šeit.

