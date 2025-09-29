FOTO: Facebook/Bronius Tumėnas

Daba gatavo pārsteigumu: zinātnieki brīdina par postošiem negaisiem, kādus Eiropa līdz šim vēl nav piedzīvojusi 0

16:18, 29. septembris 2025
Ziņas Dabā

Krusa vienmēr ir bijusi viena no neparedzamākajām dabas parādībām – tā atnāk pēkšņi, ir skaļa un bieži vien pat ļoti postoša. Pietiek ar vienu spēcīgu negaisu, lai krusa dažu minūšu laikā spētu iznīcināt ražu, sasistu automašīnu stiklus vai radītu dziļas buktes automašīnām. Eiropā šo dabas parādību mēs pazīstam ļoti labi, taču nākotnē aina var kļūt pavisam citāda, vēsta “Earth”.

Jauni pētījumi liecina, ka klimata sasilšanas dēļ krusas negaisi kopumā kļūst retāki, taču pašas krusas graudi kļūst ievērojami lielāki un bīstamāki. Tas nozīmē, ka risks nepazūd, bet mainās – no biežiem un mēreniem negaisiem uz retākiem, bet daudz postošākiem.

Retāki negaisi, bet krusas graudi – lielāki

Krusa veidojas spēcīgās straumēs, kas nes mitrumu augšup atmosfērā, kur tas sasalst. Kad klimats kļūst siltāks, zona, kurā veidojas krusas graudi, pārvietojas augstāk, kur gaisa plūsmas ir vājākas. Tas nozīmē, ka krusai ir mazāk laika, lai paliktu lielāka, un daļa no tās, nonākot līdz zemei, jau sāk kust.

Ņukāslas Universitātes, Lielbritānijas Meteroloģijas biroja un Bristoles Universitātes zinātnieki, izmantojot augstas precizitātes klimata modeļus, pētīja, kā nākotnē varētu mainīties krusas negaisi. Rezultāti, kas publicēti žurnālā Nature Communications, rāda, ka lielas krusas vētras Eiropā kļūs retākas. Samazināsies arī vēja grieze, kas ir būtisks faktors spēcīgu negaisu veidošanā. Taču, ja krusa tomēr veidosies, tās gabali būs lielāki nekā jebkad agrāk.

Tropiskā tipa negaisi Eiropā

Zinātnieki norāda, ka situācija dažādos reģionos atšķirsies. Britu salas un Ziemeļeiropa lielākoties paliks ar zemu risku, un arī Centrāleiropā gaidāms krusas negaisu mazināšanās. Taču Eiropas dienvidos aina var būt cita – tur var parādīties jauns negaisu tips, kas atgādinās tropiskās vētras. Šajos negaisos sasalšanas līmenis būs augstāks, taču krusas graudi, kas veidosies, būs pietiekami lieli, lai sasaluši nonāktu līdz zemei un radītu ievērojamus postījumus.

Tas nozīmē, ka, piemēram, Itālijas vai Spānijas lauksaimniekiem nākotnē nāksies saskarties ar milzu krusu pat tādās sezonās, kurās līdz šim par to nav bijis jāuztraucas.

Klimata pārmaiņas maina riskus

“Rezultāti parāda, ka klimata pārmaiņu ietekme uz spēcīgiem negaisiem ir sarežģītāka, nekā iepriekš uzskatīts, un augstas izšķirtspējas modeļi sniedz būtiski atšķirīgus secinājumus nekā agrākie pētījumi. Iedzīvotājiem, iespējams, nāksies gatavoties retākiem, bet daudz postošākiem lokāliem krusas negaisiem,” norāda Ņūkāslas Universitātes pētnieki.

Secinājums ir skaidrs – risks nepazūd, tas vienkārši maina savu raksturu. Agrāk biežie, bet salīdzinoši mērenie negaisi nākotnē var pārtapt retās, bet ļoti spēcīgās un postošās dabas katastrofās.

Jāgatavojas jaunai realitātei

“Šie rezultāti ir ļoti satraucoši. Mums ir jāgatavojas tropiskā tipa krusas negaisiem Eiropā – ar milzīgiem krusas gabaliem, kas spēj nodarīt lielus zaudējumus,” norāda pētnieki.

Tas nozīmē, ka nākotnē būs vairāk jādomā par jauniem risinājumiem infrastruktūras aizsardzībai, lauksaimniecības pielāgošanai un apdrošināšanas sistēmām. Lai arī krusa būs retāka, tās spēks ver pieaugt līdz tādam līmenim, kādu Eiropa līdz šim nav pieredzējusi.

