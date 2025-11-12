Ilustratīvs attēls
Ilustratīvs attēls
Foto: Fotolia

Astrologi un numerologi atklāj: Tiem, kas dzimuši šajos trīs mēnešos, piemīt neparasta dāvana 0

kokteilis.lv
20:18, 12. novembris 2025
Kokteilis Horoskopi un mistika

Viņi neļauj grūtībām sevi salauzt, bet, gluži otrādi – spēj tajās atrast iemeslu pasmaidīt un droši turpināt ceļu uz priekšu. Kad nāk tumsa, tieši šie cilvēki spēj izgaismot ceļu ar savu iekšējo starojumu. Viņu enerģija nav tikai silta – tā ir attīroša un modinoša. Jebkuri pārbaudījumi viņiem kļūst par iespēju kļūt gudrākiem un stiprākiem, un grūtības tikai izkaļ viņu raksturu, vēsta medijs “Unian”.

Reklāma
Reklāma
Kas notiek Lietuvā? Aculiecinieks iemūžinājis uz dzelzceļa sliedēm reti redzamu ainu
Kokteilis
Sieviete, pētot mammas skolas albumu, uzduras kādai unikālai fotogrāfijai: vai atpazīsti, kurš tajā redzams?
Kokteilis
Šodien var izjukt miegs un paaugstināties asinsspiediens: zinātnieki brīdina par spēcīgu magnētisko vētru. Uzzini, kā sevi pasargāt
Lasīt citas ziņas

Astrologi un numerologi apgalvo, ka trīs dzimšanas mēnešu pārstāvjiem piemīt īpaša spēja piepildīt citus ar dziedinošu enerģiju. Viņi nes gaismu tur, kur valda tumsa, pārvērš sāpes spēkā un palīdz citiem ne tikai izdzīvot, bet arī zelt.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Astrologi atklāj noslēpumus: ko par tavu personību vēsta gadalaiks, kurā piedzimi
Kokteilis
Nosauktas četras zodiaka zīmes, kuras ir izplatītākās pasaules bīstamāko sērijveida slepkavu vidū
Kokteilis
Zvaigžņu izredzētie: četri gadi, kuros dzimušajiem uzticēta īpaša misija – mainīt pasauli
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.