Astrologi un numerologi atklāj: Tiem, kas dzimuši šajos trīs mēnešos, piemīt neparasta dāvana
Viņi neļauj grūtībām sevi salauzt, bet, gluži otrādi – spēj tajās atrast iemeslu pasmaidīt un droši turpināt ceļu uz priekšu. Kad nāk tumsa, tieši šie cilvēki spēj izgaismot ceļu ar savu iekšējo starojumu. Viņu enerģija nav tikai silta – tā ir attīroša un modinoša. Jebkuri pārbaudījumi viņiem kļūst par iespēju kļūt gudrākiem un stiprākiem, un grūtības tikai izkaļ viņu raksturu, vēsta medijs “Unian”.
Astrologi un numerologi apgalvo, ka trīs dzimšanas mēnešu pārstāvjiem piemīt īpaša spēja piepildīt citus ar dziedinošu enerģiju. Viņi nes gaismu tur, kur valda tumsa, pārvērš sāpes spēkā un palīdz citiem ne tikai izdzīvot, bet arī zelt.