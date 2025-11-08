“Skatoties uz esošo situāciju un topošo valsts budžetu…” Burovs atklāj, ko domā par atbalstu bēgļiem no Ukrainas 53

LA.LV
12:59, 8. novembris 2025
Ziņas Latvijā

Ukrainai un bēgļiem no Ukrainas atbalsts joprojām ir nepieciešams, tā TV24 raidījumā “Preses klubs” norādīja Oļegs Burovs, Saeimas deputāts (frakcijām nepiederošs), GKR valdes priekšsēdētājs. Viņš izteica īpašu pateicību Ziedot.lv vadītājai Rūtai Dimantai, jo šis darbs ir ļoti būtisks un nepieciešams.

Reklāma
Reklāma
Kokteilis
Īpaša enerģija: 4 dzimšanas datumi, kas sevī ietver gudrību no iepriekšējām dzīvēm
Mājas
Māju apsēdušas peles? 15 smaržas, kuras šie grauzēji vienkārši nespēj paciest
Tārps, fekālija vai dupsis? Pirms dod vārdu savam bērnam, padomā vēlreiz: lūk, ko šie populārie vārdi nozīmē citās valodās 2
Lasīt citas ziņas

“Esmu runājis ar daudziem bēgļiem — viņiem šis atbalsts ir ļoti svarīgs,” atzīst politiķis, norādot, ka uz jautājumu, kāpēc šie cilvēki izvēlējušies Latviju, kas nav ne turīgākā, ne attīstītākā ES valsts, Burovs saņēmis atbildi, ka viņi, Ukrainas bēgļi, Latvijā ieradušies ne radinieku vai draugu dēļ, bet tāpēc, ka te ir attieksme: “Tas, kā jūs pārdzīvojat līdzi mums — tas ir vissvarīgākais, tas ir būtiski!”

Politiķis uzsver, ka varētu būt labāka un vienotāka pieeja tiem, kas Latvijā jau kādu laiku dzīvo un veiksmīgi integrējas, un cita pieeja tiem, kas atbraukuši pavisam nesen — tādu ir katru mēnesi ap 500–600. “Skatoties uz esošo situāciju un topošo valsts budžetu, mēs šeit nedrīkstam ekonomēt!”

CITI ŠOBRĪD LASA
VIDEO. “Ak, mans Dievs!” smagās automasīnas šoferis iemūžina brīdi, kad ASV avarē kravas lidmašīna
VIDEO. “Sedas purvs – Latvijas safari” – iedzīvotājus sajūsmina kadri ar dzīvniekiem no Valmieras novada
VIDEO. No Kuldīgas līdz zvaigznēm: “Rudy’s Kombucha” uzlido kosmosā

Politiķis dalās arī ar personīgo pieredzi: viņa sievasmāte dzīvo Rietumukrainā, pie viņas uz laiku atbrauc dzīvot radinieki no kara zonām Austrumukrainā — pēc tam viņi brauc atpakaļ vai tālāk. “Migrācija notiek!”

“Manas sievas radi kara sākumā nodzīvoja šeit vairākus mēnešus, bet pēc tam brauca atpakaļ, jo vēlējās atgriezties savā tēvzemē — Ukrainā,” rezumē Burovs.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
“Būs jādzīvo džemperos! Palīdziet mūsu energosistēmai!” Krievi savu panākuši
FOTO. Putins uzvilcies kā elle; viņa militārpersonas frontē pastāvīgi dzirdot kādas balsis
Krievija veikusi postošu triecienu Ukrainas enerģētikas sektoram; stāsies spēkā īpaši grafiki
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.