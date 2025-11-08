“Skatoties uz esošo situāciju un topošo valsts budžetu…” Burovs atklāj, ko domā par atbalstu bēgļiem no Ukrainas 53
Ukrainai un bēgļiem no Ukrainas atbalsts joprojām ir nepieciešams, tā TV24 raidījumā “Preses klubs” norādīja Oļegs Burovs, Saeimas deputāts (frakcijām nepiederošs), GKR valdes priekšsēdētājs. Viņš izteica īpašu pateicību Ziedot.lv vadītājai Rūtai Dimantai, jo šis darbs ir ļoti būtisks un nepieciešams.
“Esmu runājis ar daudziem bēgļiem — viņiem šis atbalsts ir ļoti svarīgs,” atzīst politiķis, norādot, ka uz jautājumu, kāpēc šie cilvēki izvēlējušies Latviju, kas nav ne turīgākā, ne attīstītākā ES valsts, Burovs saņēmis atbildi, ka viņi, Ukrainas bēgļi, Latvijā ieradušies ne radinieku vai draugu dēļ, bet tāpēc, ka te ir attieksme: “Tas, kā jūs pārdzīvojat līdzi mums — tas ir vissvarīgākais, tas ir būtiski!”
Politiķis uzsver, ka varētu būt labāka un vienotāka pieeja tiem, kas Latvijā jau kādu laiku dzīvo un veiksmīgi integrējas, un cita pieeja tiem, kas atbraukuši pavisam nesen — tādu ir katru mēnesi ap 500–600. “Skatoties uz esošo situāciju un topošo valsts budžetu, mēs šeit nedrīkstam ekonomēt!”
Politiķis dalās arī ar personīgo pieredzi: viņa sievasmāte dzīvo Rietumukrainā, pie viņas uz laiku atbrauc dzīvot radinieki no kara zonām Austrumukrainā — pēc tam viņi brauc atpakaļ vai tālāk. “Migrācija notiek!”
“Manas sievas radi kara sākumā nodzīvoja šeit vairākus mēnešus, bet pēc tam brauca atpakaļ, jo vēlējās atgriezties savā tēvzemē — Ukrainā,” rezumē Burovs.