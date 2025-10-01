Olga Kambala.
Ekrānuzņēmums no 360TV šova “Slavenības. Bez filtra” video.

Olga Kambala pirms Kaspara cīņas pasniedz vīram ko ļoti negaidītu 0

kokteilis.lv
17:26, 1. oktobris 2025
Kokteilis Apbrīno

Šovā “Slavenības. Bez filtra” pirms svarīgās boksa cīņas Kambalu mājā valda satraukums – lai iepriecinātu vīru, Olga gatavo viņam vistas fileju ar mērci un griķiem. Taču ieraugot, ko sieva gatavo, Kaspars aizrāda Olgai, ka šādu ēdienu sportists nevar ēst pirms mača.

Kaspars ir kategorisks – pirms cīņas ēdienkartē jābūt tikai grilētai vistai, bez jebkādiem pipariem un piena produktiem. “Man vienkārši vajadzēja grilētu vistas fileju, bet tu paņem un sagriez to gabalos un vēl pieliec krējumu,” saka Kaspars.

Viņš Olgai pārmet, ka viņa joprojām nesaprot sportista režīmu: “Piparus pirms cīņas neviens neēd! Tu neesi bijusi sportista sieva, tev tas jāmācās.”
Olga, vēlēdamās padarīt maltīti gardāku, pievieno krējumu, taču tas tikai palielina spriedzi. Kaspars dusmīgi norāda, ka viņam tas nav piemērots: “Nevajag nekādas biezas mērces. Man vajag “tīru” vistu. Man no krējuma pūšas vēders!”

Situācija uz brīdi kļūst komiska, jo krējums un čilī pipari jau ir pievienoti vistas filejai Olga atrod risinājumu – viņa vienkārši noskalo vistu. Rezultātā uz galda nonāk improvizēta versija, kuru pati Olga nosauc par “mazgātu vārītu vistu” un ironiski piebilst, ka recepte ir jāpieraksta, lai neaizmirstos.

VIDEO:
https://play.1188.lv/pasmaju-tv-sovi/slavenibas-bez-filtra-6/kaspars_kambala_maca_sievai_ka_gatavot_sportista_edienu-1105293/

Tēmas
