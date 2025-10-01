Ilustratīvs foto. Ārsts mēra asinsspiedienu.
Ilustratīvs foto. Ārsts mēra asinsspiedienu.
Foto: Pexels.com

Sirds dauzās kā traka: kad tas ir nekaitīgi un kad jāsteidzas pie ārsta 0

LA.LV
15:45, 1. oktobris 2025
Veselam

Sirdsklauves ir stāvoklis, kad sirdsdarbība kļūst jūtamāka nekā parasti. Lielākoties tas ir nekaitīgi, taču ir svarīgi vērsties pēc palīdzības, ja sirdsklauves atkārtojas vai ir saistītas ar citiem simptomiem.

Reklāma
Reklāma

Kā cilvēks jūt sirdsklauves?

Kalpos teju mūžīgi: vācu eksperti nosaukuši 12 uzticamākos auto modeļus ar 200 000 km nobraukumu
TV24
“Paskatieties uz Raimondu Paulu – kāda izdienas pensija!?” Uzņēmēja rosina par izdienas pensijām domāt plašāk
Kokteilis
Kāds vīrietis vajadzīgs katrā zodiaka zīmē dzimušai sievietei
Lasīt citas ziņas

Sirdsklauves rada neparastas vai neērtas sajūtas sirdsdarbībā. Tās var just krūtīs, kaklā vai pat rīklē.

Sirdsdarbība var šķist:
-ļoti ātra vai strauja;
-neregulāra, ar izlaistiem vai liekiem sitieniem;
-spēcīga vai dauzīga;
-viegli trīcoša.

CITI ŠOBRĪD LASA
Daudz kas nav pieejams – valsts iestāžu mājaslapas piedzīvo apjomīgu uzbrukumu
Kabatā ne centa. Kāda ir bezskaidras un skaidras naudas attiecība maciņos?
Jānotiek traģēdijai, kurā iet bojā bērni? Tagad meklēs idejas, kā aizliegt nepilngadīgajiem noīrēt e-velosipēdus

Sirdsklauves var ilgt dažas sekundes, vairākas minūtes vai pat ilgāk.

Kāpēc rodas sirdsklauves?

Sirdsklauves ir bieži sastopamas un parasti nav nopietnas slimības pazīme.

Iespējamie iemesli:
-intensīvas fiziskās aktivitātes;
-miega trūkums;
-stress un trauksme;
-noteiktas zāles;
-alkohols, kofeīns, nikotīns un narkotiskās vielas.

Sirdsklauves var parādīties arī menopauzes laikā vai grūtniecības laikā.

Retāk tās izraisa nopietnāki veselības stāvokļi, piemēram, dzelzs deficīta anēmija, vairogdziedzera pastiprināta darbība (hipertireoze) vai sirds ritma traucējumi (aritmija).

Sirdsklauves ārstēšana

Ārstēšana ir atkarīga no cēloņa. Lielākajā daļā gadījumu īpaša ārstēšana nav nepieciešama. Palīdz izvairīšanās no izraisītājiem – stresa, smēķēšanas, kofeīna un alkohola.

Lai noteiktu precīzu iemeslu, ārsts var nozīmēt elektrokardiogrammu – izmeklējumu, kurā pie ādas piestiprina mazas uzlīmes, lai pārbaudītu sirds elektriskos signālus.

Ja sirdsklauves izraisa sirds problēma, var būt nepieciešamas zāles vai medicīniska procedūra, lai normalizētu sirdsdarbību.

Raksts sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Veselam
Gribi stiprināt sirdi? Uzzini, kā pareizs ēšanas laiks un 6 pārtikas produkti var uzlabot sirds veselību
Veselam
7 labākie produkti, ko vajadzētu lietot ik dienu, lai “neaizkaļķotos” asinsvadi
Veselam
Izrādās, ka ir iespējams nomirt no salauztas sirds pēc mīļotā cilvēka zaudējuma…
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.