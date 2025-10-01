Sirds dauzās kā traka: kad tas ir nekaitīgi un kad jāsteidzas pie ārsta 0
Sirdsklauves ir stāvoklis, kad sirdsdarbība kļūst jūtamāka nekā parasti. Lielākoties tas ir nekaitīgi, taču ir svarīgi vērsties pēc palīdzības, ja sirdsklauves atkārtojas vai ir saistītas ar citiem simptomiem.
Kā cilvēks jūt sirdsklauves?
Sirdsklauves rada neparastas vai neērtas sajūtas sirdsdarbībā. Tās var just krūtīs, kaklā vai pat rīklē.
Sirdsdarbība var šķist:
-ļoti ātra vai strauja;
-neregulāra, ar izlaistiem vai liekiem sitieniem;
-spēcīga vai dauzīga;
-viegli trīcoša.
Sirdsklauves var ilgt dažas sekundes, vairākas minūtes vai pat ilgāk.
Kāpēc rodas sirdsklauves?
Sirdsklauves ir bieži sastopamas un parasti nav nopietnas slimības pazīme.
Iespējamie iemesli:
-intensīvas fiziskās aktivitātes;
-miega trūkums;
-stress un trauksme;
-noteiktas zāles;
-alkohols, kofeīns, nikotīns un narkotiskās vielas.
Sirdsklauves var parādīties arī menopauzes laikā vai grūtniecības laikā.
Retāk tās izraisa nopietnāki veselības stāvokļi, piemēram, dzelzs deficīta anēmija, vairogdziedzera pastiprināta darbība (hipertireoze) vai sirds ritma traucējumi (aritmija).
Sirdsklauves ārstēšana
Ārstēšana ir atkarīga no cēloņa. Lielākajā daļā gadījumu īpaša ārstēšana nav nepieciešama. Palīdz izvairīšanās no izraisītājiem – stresa, smēķēšanas, kofeīna un alkohola.
Lai noteiktu precīzu iemeslu, ārsts var nozīmēt elektrokardiogrammu – izmeklējumu, kurā pie ādas piestiprina mazas uzlīmes, lai pārbaudītu sirds elektriskos signālus.
Ja sirdsklauves izraisa sirds problēma, var būt nepieciešamas zāles vai medicīniska procedūra, lai normalizētu sirdsdarbību.
Raksts sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem.