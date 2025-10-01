“Es atbildēju: “Ar nieri…”” Zobārstniecības pakalpojumi tik dārgi, ka sieviete gatava maksāt ar savu nieri 0
LA.LV jau iepriekš vēstījis par šķietami nesamērīgām cenām zobārsta pakalpojumiem. Šķiet, ar tauta ar to nav mierā, jo ik pa laikam par šo tēmu parādās publikācijas sociālajos medijos.
Luta “Threads” raksta: “Šodien pēc zobārsta administracijā jaută: “Maksāsiet ar karti vai skaidrā?” Es atbildēju: “Ar nieri..”.” Viņas pievienotajā attēlā redzams, ka par zobārstu samaksāti 176 eiro. Tā ir cena par vienu plombi.
Gitai Lutas izteikumi nav patikuši: “Nav, protams, zināmas detaļas. Bet ja, lai apmaksātu 176€ rēķinu ir jāpārdod niere, Jums stipri jāpārdomā sava naudas plūsma un ienākumu avots.”
Ilzei šāda summa par vienu plombi šķiet ļoti pieņemama: “Šis ir pa lēto. Par tādu rēķinu var tikai priecāties.” Arī Pēteris domā līdzīgi, sakot, ka viņš pirms diviem gadiem par gudrības zoba izraušanu samaksājis 500 eiro.
“Katram sava finansiālā situācija. Ja cilvēkam ir minimālā alga, šis var būt sāpīgi. Piekrītu gan, ka par zobārstu šis ir diezgan ok… diemžēl,” vēl kāda sieviete ir samierinājusies ar dārgajiem pakalpojumiem.
Arī lielākā daļa pārējo komentētāju domā līdzīgi:
“Šī priekš zobārsta dikti laba cena.”
“Šis ir lēēēti. Es parasti sagatavoju 300eiro vienai reizei. Citreiz paliek pāri, bet ir bijis arī tā, ka jāpieliek klāt.”
“Nu nav tik traki. Nierei cena dārgāka😉 Pat nopelnīsiet😄.”
“Šī summa ir tīri vai nekas. Pavasarī tiku pie kronīša. Teiksim tā – lietots, pat ne sliktākais auto sanāktu.😅”
Tomēr daļa šādu cenu tomēr uzskata par nepieņemamu:
“Ak, jel. Mums laukos, paldiesdievam, cenas citas. Es tur varētu 3 zobus saplombēt.”
“Iesaku nomainīt vietu, jo Baldonē par 2 plombēm un anestēziju 145 eiro”
“Es privātajā Zobārstniecībā pie mājām par viena zoba salabošanu parasti maksāju 90,00 eiro”
Publikācijas autore norāda, ka viņas ieraksts jāuztver ar humoru.