18:23, 28. septembris 2025
Kā vēsta ārzemju mediji, vakar “Ryanair” reisa pasažierus, kas lidoja no Londonas uz Prāgu, pārsteidza negaidīts pasažieris – Čehijas prezidents Petrs Pavels.

Prezidenta preses pārstāvis informēja, ka Čehijas prezidents Apvienotajā Karalistē atradās privātās darīšanās. Un šī nav pirmā reize, kad valsts vadītājs izvēlas komercreisu.

Ceļotāji, kuri pamanīja prezidentu, uzņēma video ar viņu iekāpšanas brīdī. Prezidents bija tērpies uzvalkā, blakus stāvēja apsardzes darbinieks, bet apkārt – parastie pasažieri. Pasažieri norādīja, ka valsts līderim netika nodrošinātas nekādas prioritātes vai īpašas procedūras.

Atsaucoties uz Čehijas medijiem, viņu prezidents vairākkārt uzsvēris, ka netiecas pēc greznības. “Ryanair” ir zemo cenu aviokompānija. Janvārī viņš līdzīgi pārsteidza “Smartwings” lidmašīnas pasažierus, kad devās atvaļinājumā. Toreiz vienīgā atšķirība no pārējiem lidmašīnas pasažieriem bija tā, ka viņam kafija netika pasniegta vienreizlietojamā krūzē.

Pagājušajā nedēļā Čehijas prezidents lielāko daļu laika pavadīja ASV, kur uzstājās ANO Ģenerālās Asamblejas un Drošības padomes sanāksmēs. Viņš arī piedalījās Čehijas UNICEF izstādes atklāšanā Ņujorkā un uzstājās ar runu Hārvardas Universitātē.

Uz Apvienoto Karalisti Pavels devās pēc vizītes ASV. “Prezidents devās īsā privātā ceļojumā uz Apvienoto Karalisti, ceļojuma izdevumus apmaksāja pats,” apliecināja viņa preses pārstāvis.

Sociālo mediju platformā “X” publicētais video komentēts ar vārdiem: “Tramps nekad tā nevarētu.”

