FOTO: Pexels.com

“Draudēja nosist un atņēma naudu!” Miķeļdienas tirdziņā vecākie skolēni nekaunīgi izrēķinās ar mazākajiem 0

LA.LV
16:03, 1. oktobris 2025
Stāsti Pieredze

Sociālajos tīklos izskanējuši vecāku stāsti par satraucošiem gadījumiem Latvijas skolās – Miķeļdienas tirdziņa laikā un pēc tā mazākajiem bērniem atņemta nauda un preces. Vecāki stāsta, ka lielākie skolēni draudējuši pat ar fizisku izrēķināšanos.

Reklāma
Reklāma
Kalpos teju mūžīgi: vācu eksperti nosaukuši 12 uzticamākos auto modeļus ar 200 000 km nobraukumu
Kokteilis
Kāds vīrietis vajadzīgs katrā zodiaka zīmē dzimušai sievietei
Traģisks negadījums Rīgā: pie dzelzceļa stacijas mirušas divas jaunietes
Lasīt citas ziņas

Lietotāja ar segvārdu @saprge raksta: “Vakar puikam mūzikas skolā atņemta Miķeļdienas tirdziņā ietirgotā nauda. Vienaudži vienkārši paņēma, kad bērns gribēja pārskaitīt monētas. Nupat e-klasē atsūtīta vēstule – arī skolā mazie apzagti, atņemot preces un naudu. Lielie ir nākuši grupās un draudējuši. Varbūt nevajag neko tādu rīkot, ja nav pieaugušo, kas pieskata. Lai tirgojas katrs savā klasē un maksā ar zīlēm un kastaņiem vai uzzīmēto papīra naudu.”

Sieviete paskaidro, ka incidents noticis divās skolās: “Tās ir divas dažādas skolas. Vispārizglītojošā skolā notika tirdziņš, kurā notiekošais netika pienācīgi pieskatīts, tāpēc pie mazajiem (2.-4. klase) nāca lielie un atņēma preci un naudu, draudēja nosist, spriežot pēc vēstules vecākiem, kurā aicina pārrunāt ar saviem bērniem tā vairs nedarīt. Mūzikas skolā manam bērnam līdzi bija skolā ietirgotā nauda, kuru savukārt gaitenī pie klases paņēma vienaudži, kas visticamāk kopēja skolā notikušo sviestu vai paši pirms tam bija apzagti.”

CITI ŠOBRĪD LASA
“Man tādi… sausi zobi!” Māmiņas dalās ar bērnu iemesliem, lai nebūtu jāapmeklē skola
Rinkēvičs izteicies par nesaskaņām deputātu vidū un vēlmi izstāties no Stambulas konvencijas
Traģisks negadījums Rīgā: pie dzelzceļa stacijas mirušas divas jaunietes

Incidentā iesaistās arī Valsts policija: “Labdien! Vai esat vērsusies Valsts policijā ar oficiālu iesniegumu par notikušo? Ar sociālo tīklu ierakstiem ne vienmēr ir pietiekami, lai policija spētu uzsākt procesus.”

Ligita uzskata, ka šādi incidenti ir jāuztver nopietni un attiecīgi jārīkojas: “Pag, tirdziņš te nav vainīgs. Nākamreiz tā būs kabatas nauda, telefons, rotaļlieta, jebkas. Ir dzirdēts, ka bērnu piespiež iet uz bankomātu un noņemt no kartes kabatas naudu. Lasu un nesaprotu – tā ir zādzība. Krimināls pārkāpums. Te nav “parunāsim ar skolotāju”, te ir viss pa nopietno, es teiktu, ka ar policijas iesaisti, ja skola šo operatīvi nerisina.”

Kāds lietotājs notikušajā saskata ko pozitīvu: “Citi uzzina par šādu problēmu un var mājās parunāt. Par to, kā neplātīties ar naudu, kam jāsaka, ja kāds to atņem, utt.”

Kāds cits lietotājs norāda, ka arī citas skolas saskaras ar šādām problēmām: “Liepājā ar vienā skolā esot vairākiem bērniem somas iztīrītas no ietirgotās naudas. 3.klase!”

Arī sociālo mediju platformā “X” šis gadījums izraisījis neizpratni, un cilvēki uzsver, ka šādus gadījumus ir jāuztver nopietni un attiecīgi jārīkojas.

Ziņo!

Ja arī Tu vēlies padalīties ar savu stāstu

Ziņo!
LA.LV Aptauja

Kā, jūsuprāt, būtu visdrošāk rīkot Miķeļdienas tirdziņus skolās, lai bērni netiktu apzagti?

  • Katram tirgotājam sava klase vai atsevišķa zona, bez vecāku uzraudzības
  • Tirdziņi tikai ar pieaugušo klātbūtni un uzraudzību
  • Naudu aizstāt ar spēļu naudu, zīlēm vai kastaņiem
Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Miķeļdienas vai krāmu tirgus? Skolēna mamma satraukusies par kontroles trūkumu skolas tirdziņā
RAKSTA REDAKTORS
FOTO. Dārzeņu mošķīši, lidmašīnas un sūnu šūpoles – vecāki atrāda Miķeļdienas krāšņās kompozīcijas
“Dēls parādīja savu matemātikas mājasdarbu…” šķietami vienkārša uzdevuma formulējums pārsteidzis pat vecākus
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.