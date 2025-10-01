“Draudēja nosist un atņēma naudu!” Miķeļdienas tirdziņā vecākie skolēni nekaunīgi izrēķinās ar mazākajiem 0
Sociālajos tīklos izskanējuši vecāku stāsti par satraucošiem gadījumiem Latvijas skolās – Miķeļdienas tirdziņa laikā un pēc tā mazākajiem bērniem atņemta nauda un preces. Vecāki stāsta, ka lielākie skolēni draudējuši pat ar fizisku izrēķināšanos.
Lietotāja ar segvārdu @saprge raksta: “Vakar puikam mūzikas skolā atņemta Miķeļdienas tirdziņā ietirgotā nauda. Vienaudži vienkārši paņēma, kad bērns gribēja pārskaitīt monētas. Nupat e-klasē atsūtīta vēstule – arī skolā mazie apzagti, atņemot preces un naudu. Lielie ir nākuši grupās un draudējuši. Varbūt nevajag neko tādu rīkot, ja nav pieaugušo, kas pieskata. Lai tirgojas katrs savā klasē un maksā ar zīlēm un kastaņiem vai uzzīmēto papīra naudu.”
Sieviete paskaidro, ka incidents noticis divās skolās: “Tās ir divas dažādas skolas. Vispārizglītojošā skolā notika tirdziņš, kurā notiekošais netika pienācīgi pieskatīts, tāpēc pie mazajiem (2.-4. klase) nāca lielie un atņēma preci un naudu, draudēja nosist, spriežot pēc vēstules vecākiem, kurā aicina pārrunāt ar saviem bērniem tā vairs nedarīt. Mūzikas skolā manam bērnam līdzi bija skolā ietirgotā nauda, kuru savukārt gaitenī pie klases paņēma vienaudži, kas visticamāk kopēja skolā notikušo sviestu vai paši pirms tam bija apzagti.”
Incidentā iesaistās arī Valsts policija: “Labdien! Vai esat vērsusies Valsts policijā ar oficiālu iesniegumu par notikušo? Ar sociālo tīklu ierakstiem ne vienmēr ir pietiekami, lai policija spētu uzsākt procesus.”
Ligita uzskata, ka šādi incidenti ir jāuztver nopietni un attiecīgi jārīkojas: “Pag, tirdziņš te nav vainīgs. Nākamreiz tā būs kabatas nauda, telefons, rotaļlieta, jebkas. Ir dzirdēts, ka bērnu piespiež iet uz bankomātu un noņemt no kartes kabatas naudu. Lasu un nesaprotu – tā ir zādzība. Krimināls pārkāpums. Te nav “parunāsim ar skolotāju”, te ir viss pa nopietno, es teiktu, ka ar policijas iesaisti, ja skola šo operatīvi nerisina.”
Kāds lietotājs notikušajā saskata ko pozitīvu: “Citi uzzina par šādu problēmu un var mājās parunāt. Par to, kā neplātīties ar naudu, kam jāsaka, ja kāds to atņem, utt.”
Kāds cits lietotājs norāda, ka arī citas skolas saskaras ar šādām problēmām: “Liepājā ar vienā skolā esot vairākiem bērniem somas iztīrītas no ietirgotās naudas. 3.klase!”
Arī sociālo mediju platformā “X” šis gadījums izraisījis neizpratni, un cilvēki uzsver, ka šādus gadījumus ir jāuztver nopietni un attiecīgi jārīkojas.
Ilze, tieši nesen pie manējo skolas bija mazliet līdzīgi gadījumi, bet jau tai pat dienā no skolas vadības saņēmu ziņu, ka "Zagļi jau ir notverti un atrodas Valsts policijas uzraudzībā." Ja jūsu skola nereaģē, tad ir ne tikai jāvēršas pie policijas, bet arī jāatlaiž direktoru.
— Pēteris Paikens (@PPaikens) September 30, 2025
Izklausās pietiekami krimināli, lai iesniegtu policijā iesniegumu. Vēlams, lai iesniedzēju būtu vairāk.
To tā atstāt nedrīkst. Arī skola "jāņem pie dziesmas". Ja jau e klasē vēstule, skolai pašai arī jāgriežas policijā.
Tur jāceļ liela brēka, tā nav normāla situācija.
— Rita Medne (@Rita_Medne) September 30, 2025
Savākties vecākiem un informēt direktoru, ka pēc šādiem gadījumiem iespējami 2 scenāriji:
1.skola atrod vainīgos, tie atdod naudu, atvainojas un viņu vecāki veic ar viņiem audzinošas pārrunas;
2.audzinošās pārrunas veic nepilngadīgo lietu inspektors.
— 🦉 Strix aluco 🇱🇻🇺🇦🇮🇱 (@_svilpaste_) September 30, 2025
Tiem lielajiem ir vārdi un uzvārdi. Tas ir iespējams, ja skolotāji un vecāki to vienkārši ignorē.
Pārrunas ar normālu policistu to iespējams pārtrauktu. Ja pārrunas nepalīdz, tad nākošajā reizē tiek pielietotas tās metodes, kas aprakstītas Krimināllikumā.
— Diego Mustafa 🏴 (@DiegoMustafa5) September 30, 2025
Ziņo!
Ja arī Tu vēlies padalīties ar savu stāstuZiņo!