“Cūka ir noslīkusi!” Andris Freidenfelds komentē leģendārās dziesmas skandālu 0
Andris Freidenfelds jeb Fredis žurnālam “Privātā Dzīve” komentējis pagājušajā nedēļā izskanējušo skandālu ap 30 gadus veco dziesmu “Alumīnija cūka”. Viņš ir dziesmas vārdu autors.
Kā iepriekš vēstīts, ombuds saņēma sūdzību par grupas “Labvēlīgā tipa” dziesmu, jo tajā dzirdamie vārdi mudina uz seksuālām attiecībām ar mazgadīgo. Ir cilvēki, kas dziesmā saklausa pedofiliskas notis.
Ombuds Edmunds Apsalons nāca klajā ar paziņojumu, ka dziesmas teksts esot autora subjektīvs un emocionāls attiecību pieredzes pārdzīvojums – tā nepārkāpj ētikas un kvalitātes prasības.
Kas par notikušo sakāms pašam Fredim? Žurnāls “Privātā Dzīve” informē, ka radio dīdžejs uz skandālu raugās ar humoru. “Cūka ir noslīkusi. Lai citi ņemas, es par to negribu runāt,” lakonisks bija Fredis.
Arī grupas ģitārists Ģirts Lūsis skandālu neuztver pārāk nopietni: “Brīdis, kad uzzināju par šīs dziesmas nokļūšanu tik lielas uzmanības krustugunīs, bija viens no jautrākajiem šajā gadā. Absurdi, ka valsts līdzekļi tiek tērēti kam tādam.”
Savukārt dziesmas mūzikas autors Normunds Jakušonoks pauda: “Dziesma “Alumīnija cūka” patiesībā bija ironiska atbildes reakcija uz grupas “Dzelzs vilks” rašanos. Mums tolaik šķita – kas tas par muļķīgu nosaukumu?! Ja var būt dzelzs vilks, tad mēs radīsim arī alumīnija cūku.”
Plašāk par to, kas sakāms “Dzelzs vilks” solistam Jurim Kaukulim, lasi žurnāla “Privātā Dzīve” jaunākajā numurā!