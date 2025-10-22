OnLegaly – juridiskā palīdzība beidzot kļūst pieejama visiem 0
Latvijā darbu uzsāk OnLegaly.com – digitāla platforma, kas ļauj ātri un ērti atrast juristu un saņemt juridisko palīdzību tiešsaistē. Tās mērķis ir vienkāršot piekļuvi juridiskajiem pakalpojumiem, samazinot stresu, izmaksas un birokrātiju.
Pēc World Justice Project EUROVOICES 2024 datiem tikai 31% Latvijas iedzīvotāju uzskata, ka var atļauties jurista palīdzību – ievērojami mazāk nekā vidēji Eiropā (40%). Daudzi joprojām uzskata, ka jurists ir greznība, nevis risinājums. Tieši to OnLegaly vēlas mainīt – padarot juridisko palīdzību pieejamu, saprotamu un digitālu.
“Mūsu mērķis ir, lai ikviens varētu risināt savas juridiskās sāpes ātri, droši un bez lieka stresa,” saka Roberts Birkavs, platformas līdzdibinātājs. “Palīdzība ir tepat – tikai viena klikšķa attālumā.”
OnLegaly sniedz ieguvumus arī juristiem – elastīgu darbu, neatkarību un jaunus klientus. Juristi var konsultēt tiešsaistē sev ērtā laikā un vietā, paplašinot savu profesionālo zīmolu un ienākumus.
“Esi jurists? Pievienojies OnLegaly – mēs padarīsim tevi redzamu, tu koncentrējies uz darbu, un mēs – uz klientiem,” uzsver platformas pārstāvji.
Platforma piedāvā ātru juristu meklēšanu, tiešsaistes konsultācijas 24/7, iespēju salīdzināt piedāvājumus un izvēlēties sev piemērotāko risinājumu. Visi juristi ir pārbaudīti un kvalificēti, nodrošinot drošu un uzticamu juridisko palīdzību neatkarīgi no dzīvesvietas vai ienākumiem.
Vairāk informācijas: www.onlegaly.com
Platformas vadītājs: Roberts Birkavs
E-pasts: [email protected]
Raksts tapis savstarpējās sadarbības ietvaros. #sadarbība