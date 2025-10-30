Nav kūtsmēslu? Šie mēslošanas līdzekļi pat visnabadzīgāko augsni pārvērtīs melnzemē 0
Rudenī dārzs prasa atpūtu un barības vielas. Pēc ražas novākšanas augsne ir iztukšota – augi ir izsmēluši visas minerālvielas. Tradicionāli dārznieki izmanto kūtsmēslus, taču tie ne vienmēr ir viegli pieejami, turklāt nereti satur nezāļu sēklas un kaitēkļu kāpurus. Par laimi, ir vairāki dabīgi un efektīvi aizstājēji, kas ne tikai uzlabo augsnes struktūru, bet arī bagātina to ar barības vielām un sagatavo pavasarim.
Komposts
Komposts – videi draudzīgs un pārbaudīts mēslojums, ko var pagatavot pats. Ievietojiet komposta bedrē dārzeņu un augļu atgriezumus, nopļautu zāli, sausas lapas un nedaudz augsnes. Rudenī kompostu izklāj dārza dobēs aptuveni trīs centimetru biezumā un viegli ierok kopā ar augsni. Ziemas laikā organiskās vielas sapūst, veidojot bagātīgu humusu, un, ja pievieno pelnus vai nātres, tad sadalīšanās process paātrinās, padarot augsni vēl barības vielām bagātāku.
Koksnes pelni
Koksnes pelni – viens no labākajiem dabīgajiem mēslošanas līdzekļiem, kas pilnībā var aizstāt kūtsmēslus. Tie satur kāliju, kalciju, magniju un fosforu, kā arī samazina augsnes skābumu. Apkaisiet dobi ar vienu tasi pelnu uz katru kvadrātmetru un viegli ierociet dziļumā. Pelni uzlabo augsnes struktūru, veicina gaisa cirkulāciju un pat atbaida kaitēkļus.
Nokritušās rudens lapas
Nokritušas lapas – nesteidzieties tās sadedzināt! Uzberiet nokritušās rudens lapas savām dobēm līdz 10 centimetru biezā kārtā. Tās saglabās mitrumu, pasargās augsni no sasalšanas un pakāpeniski pārvērtīsies par dabīgu mēslojumu, kas nākamajā sezonā nodrošinās spēcīgus un veselīgus augus.