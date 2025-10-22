“Zinot igauņu bruņotos spēkus, viņi ir vēl mierīgāki pret šo nekā mēs,” Pudāns par “zaļajiem cilvēciņiem” pie Igaunijas robežas 0
10. oktobrī Igaunijas pierobežā uz laiku tika slēgta satiksme caur Sātses “zābaku”, pēc tam, kas robežsargi pamanīja neparasti lielu bruņoti personu kustību Krievijas pusē. Igaunijas publiskotajā video bija redzami septiņi bruņoti vīrieši, stāvot uz ceļa, kas radīja bažas par iespējamu provokāciju.
TV24 raidījumā “Nedēļa. Post Scriptum” šo situāciju komentēja NBS komandieris, ģenerālmajors Kaspars Pudāns. Viņš norāda, ka aktivitātes Krievijas pusē var būt ne tikai provokatīvas, bet arī mācību vai vingrinājuma rakstura.
“Zinot igauņu bruņotos spēkus, viņi ir vēl mierīgāki pret šo nekā mēs. Ja paskatāmies, ko saka paši bruņotie spēki, tad viņi to neuztver tādā veidā, kā varbūt mediji un sabiedrība uztvēra,” norāda Pudāns.
Viņā atzīmē, ka vairākas provokācijas jau iepriekš ir novērotas ne tikai no Krievijas, bet arī no Baltkrievijas puses. “Līdzīgas darbības mēdz novērot arī no Baltkrievijas puses jau četrus gadus atpakaļ, kad tur līdz ar migrācijas uzbrukumiem mūsu robežai līdzīgi cilvēki parādījās otrā pusē,” tā ģenerālmajors.
Pudāns skaidro, ka nav precīzas informācijas par to, kas bijuši šie “zaļie cilvēciņi”: “Par šo man nav pagaidām informācijas, un ja būtu, varbūt arī nevarētu atklāt, par to, ko mēs domājam, kas bija šie cilvēki un ar kādu mērķi viņi varēja būt – apmācība, vingrinājumi, robežas pastiprināšana, iespējams arī tiešām provokācija, jo septiņi cilvēki radīja gandrīz visa NATO stratēģisku dilemmu vai problēmu, ka par to sāka runāt par Briselē.”
Jau iepriekš vēstījām, ka Igaunijas Policijas un robežsardzes dienests (PPA) piektdien, 10. oktobrī, vakarā uz laiku slēdza satiksmi caur Sātses “zābaku” Igaunijas austrumu pierobežā, pēc tam, kad robežsargi pamanīja neparasti lielu grupu kustību Krievijas pusē.
PPA publiskoja arī video, kurā redzami septiņi bruņoti vīrieši, stāvot uz ceļa. Policija norāda, ka šī rīcība paredzēta, lai novērstu iespējamās provokācijas vai starpgadījumus un nodrošinātu vietējo iedzīvotāju drošību.
“Piektdien mūsu patrulējošie darbinieki visas dienas garumā novēroja, ka Sātses zābaka apkārtnē Krievijas pusē aktivitāte ir ievērojami lielāka nekā parasti. Mēs redzējām dažādu bruņotu grupu kustības pie robežas un tās tuvumā. Pēc formas tas noteikti nebija robežsardzes personāls,” sacīja Dienvidu prefektūras operāciju vadītāja Kinters Pedoskis.
Viņš skaidroja, ka jau no plkst. 15.00 bruņotās grupas pārvietojās uz maģistrāles, kas šķērso Sātses “zābaku”. “Sākumā viņi staigāja ceļa malā, bet pēc brīža izveidoja rindu pāri ceļam. Mums tas skaidri liecināja par iespējamu draudu situāciju. Mēs sākām apturēt transportlīdzekļus abās Sātses zābaka pusēs un izskaidrojām viņiem situāciju, brīdinājām par patruļām šajā apgabalā, lielākā daļa autovadītāju turpināja ceļu, daži pat pagriezās atpakaļ. Robežsardze lūdza Krievijas pusei informāciju par to, kas notiek viņu apgabalā. Krievijas puses atbilde bija, ka viņi tur neko nedara, ka tās ir pilnīgi normālas darbības. Mums tā bija bīstama situācija, kurā mums bija jāpieņem lēmums uz laiku slēgt ceļu, kas ved caur Sātses zābaku,” sacīja Pedoskis.
Sātses zābaks r Krievijas teritorija 115 hektāru platībā, kas iestiepjas Igaunijas teritorijā pie Veru apriņķa Setomā pagasta. Apgabala forma kartē atgādina zābaku, no kurienes ir cēlies nosaukums.
Lai šķērsotu Sātses zābaka teritoriju, ar automašīnu jāveic 900 m garš ceļš, to nedrīkst šķērsot kājām vai apstāties. Ja mašīna apstājas vai cilvēki cenšas šķērsot to kājām, tie var tikt arestēti un pēc nopratināšanas un soda samaksāšanas atlaisti brīvībā.