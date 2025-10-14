“Pienāks tā reize, kad suni redzēšu sabrauktu ceļa malā…” Lasītāja satraukta par neziņu, kā rīkoties, ja ceļa malā ierauga notriektu dzīvnieku 0
Sanija Bērziņa

Ilustratīvs attēls.
Ilustratīvs attēls.
Foto: Shutterstock
Sanija Bērziņa
Praktiski

Brīdis, ko neviens autovadītājs negrib piedzīvot – notriekt dzīvnieku. Nereti uz ceļiem redzami notriekti ne tikai meža zvēri, bet arī mājas mīluļi. Kā rīkoties, kam zvanīt, kur vērsties pēc palīdzības, ja tiek notriekts dzīvnieks? Jautā mūsu lasītāja.

Reklāma
Reklāma
Kokteilis
Pozitīvākās zodiaka zīmes: kura ir optimiste Nr. 1, bet kura ir īsta īgņa
Kokteilis
Ideālā vecuma starpība mīlestībā: cik gadus vecs partneris ir piemērots katrai zodiaka zīmei?
Rezultāti ir pārsteidzoši: vācu eksperti nosaukuši auto, kuri nav varējuši izturēt 100 000 kilometru nobraukuma testu
Lasīt citas ziņas

LA.LV uz ZIŅO! no mūsu lasītājas saņēma jautājumu. Viņa raksta: “Ikdienā pārvietojos ar automašīnu. Katru dienu pavadu ilgu laiku ceļā uz un no darba. Pa ceļam sanāk braukt cauri kādai pilsētiņai, kurā teju katru reizi ir suns, kas pa pilsētu brīvi pastaigājas. Vienmēr aizdomājos, vai un kad pienāks tā reize, kad suni redzēšu sabrauktu ceļa malā. Iedomājos arī par sevi, – vai es zināšu, kur man vērsties pēc palīdzības, ja suns izskries priekšā tieši manai mašīnai. Esmu arī redzējusi dažkārt ceļmalās ilgstoši atstātus beigtu dzīvnieku ķermeņus. Vai tiešām neviens par tiem neparūpējas? Vai varbūt šoferi nav noziņojuši?”

Komentē PVD

Lai rastu atbildes uz lasītājas jautājumu, LA.LV sazinājās ar Pārtikas un veterināro dienestu (PVD).

CITI ŠOBRĪD LASA
Vai no tā kas izdosies? Eiropa un Ukraina strādā pie īpaša kara izbeigšanas plāna
Kokteilis
Pozitīvākās zodiaka zīmes: kura ir optimiste Nr. 1, bet kura ir īsta īgņa
VIDEO. “Tie ir muļķi!” Mazgadīgie uzlauž kiosku; viņu mērķis bija viens un konkrēts

PVD Veterināro objektu uzraudzības daļas vecākā eksperte Meldra Ivbule – Sjanita skaidro: “Kā norādīts Dzīvnieku aizsardzības likuma 8. panta otrajā daļā

jebkura persona par klaiņojošu vai bezpalīdzīgā stāvoklī nonākušu dzīvnieku nekavējoties paziņo vietējās pašvaldības institūcijai,

jo atbilstoši šī panta trešajai daļai vietējā pašvaldība organizē klaiņojošu vai bezpalīdzīgā stāvoklī nonākušu dzīvnieku izķeršanu un, ja nepieciešams, nogalināšanu.

Šajā gadījumā uz ceļa notriekts dzīvnieks ir uzskatāms par bezpalīdzīgā stāvoklī nonākušu dzīvnieku. Ja ir zināma pašvaldības konkrētā institūcija vai persona, piemēram, dzīvnieku ķērājs, kas veic šādu dzīvnieku savākšanu un tālāku nogādāšanu dzīvnieku patversmē vai nepieciešamības gadījumā veterinārmedicīniskās prakses iestādē veterinārmedicīniskās palīdzības sniegšanai, var ziņot uzreiz šai personai vai institūcijai.”

Neatkarīgi no sugas, ja dzīvnieks ir cietis ceļu satiksmes negadījumā, to uzskata par dzīvnieku, kas nonācis bezpalīdzīgā stāvoklī.

Tātad, nav svarīgi, notriekts ir suns vai, piemēram, stirna, pēc palīdzības jāvēršas Pašvaldības policijā.

Viņa norāda, ka uz tālruni 112 var zvanīt, ja policijas, ārstu vai ugunsdzēsēju palīdzība nepieciešama cilvēkiem. Notriektu dzīvnieku gadījumā 112 nav atbilstošs palīdzības meklēšanas tālrunis.

Kurš maksās?

Kam jāmaksā par dzīvnieka ārstēšanu, ja to notriec uz ceļa braucamās daļas – saimniekam vai autovadītājam?

Ivbule – Sjanita skaidro: “Saskaņā ar Dzīvnieku aizsardzības likuma 5. panta pirmās daļas 3) punktu, dzīvnieka īpašniekam ir pienākums nodrošināt, lai dzīvnieks netraucētu un neapdraudētu cilvēkus vai citus dzīvniekus, savukārt 2024. gada 25. jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr. 411 “Mājas (istabas) dzīvnieku labturības un aizsardzības noteikumi” 36. punkts paredz, ka dzīvnieka īpašnieks vai turētājs nodrošina dzīvnieka uzraudzību un kontroli, kad dzīvnieks atrodas ārpus īpašnieka teritorijas.

Līdz ar to, ja šāds negadījums ir noticis, ir pamats uzskatīt, ka nav tikuši ievērotas iepriekš minēto normatīvo aktu prasības, un dzīvnieka īpašniekam ir jāuzņemas atbildība. Tomēr ir iespējami arī gadījumi, kad dzīvnieks var tikt notriekts autovadītāja neatbilstošas rīcības rezultātā,

tādēļ šādi negadījumi nav vērtējami viennozīmīgi, tiek veikta negadījuma izmeklēšana, un nereti šādos gadījumos dzīvnieka ārstēšanās izdevumu apmaksas jautājums tiek risināts civiltiesiskā ceļā.”

Reklāma
Reklāma

Ja bezpalīdzīgā stāvoklī esošajam dzīvniekam nav saimnieka, atbildību šajā gadījumā pienākums ir uzņemties pašvaldībai, kuras teritorijā dzīvnieks ir notriekts.

Ziņo!

Ja arī Tu vēlies padalīties ar savu stāstu

Ziņo!
Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Krimināls
Privātmājas pagalmā 15 minūtes pirms saimnieces ierašanās nošauj suni. Iedzīvotāji šokā un nobažījušies par drošību savā pagalmā
VIDEO. “Paspējām…!” Autovadītājs piedzīvojis nervu kutinošu brīdi, kad viņa acu priekšā izskrēja briedis
“Pēc brīža es sadzirdēju kaukšanu…” Aizkraukles novadā lūsis saimnieces acu priekšā uzbrūk sunim dažus metrus no mājas
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.