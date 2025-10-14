Brīdis, ko neviens autovadītājs negrib piedzīvot – notriekt dzīvnieku. Nereti uz ceļiem redzami notriekti ne tikai meža zvēri, bet arī mājas mīluļi. Kā rīkoties, kam zvanīt, kur vērsties pēc palīdzības, ja tiek notriekts dzīvnieks? Jautā mūsu lasītāja.
LA.LV uz ZIŅO! no mūsu lasītājas saņēma jautājumu. Viņa raksta: “Ikdienā pārvietojos ar automašīnu. Katru dienu pavadu ilgu laiku ceļā uz un no darba. Pa ceļam sanāk braukt cauri kādai pilsētiņai, kurā teju katru reizi ir suns, kas pa pilsētu brīvi pastaigājas. Vienmēr aizdomājos, vai un kad pienāks tā reize, kad suni redzēšu sabrauktu ceļa malā. Iedomājos arī par sevi, – vai es zināšu, kur man vērsties pēc palīdzības, ja suns izskries priekšā tieši manai mašīnai. Esmu arī redzējusi dažkārt ceļmalās ilgstoši atstātus beigtu dzīvnieku ķermeņus. Vai tiešām neviens par tiem neparūpējas? Vai varbūt šoferi nav noziņojuši?”
Komentē PVD
Lai rastu atbildes uz lasītājas jautājumu, LA.LV sazinājās ar Pārtikas un veterināro dienestu (PVD).
PVD Veterināro objektu uzraudzības daļas vecākā eksperte Meldra Ivbule – Sjanita skaidro: “Kā norādīts Dzīvnieku aizsardzības likuma 8. panta otrajā daļā
jo atbilstoši šī panta trešajai daļai vietējā pašvaldība organizē klaiņojošu vai bezpalīdzīgā stāvoklī nonākušu dzīvnieku izķeršanu un, ja nepieciešams, nogalināšanu.
Šajā gadījumā uz ceļa notriekts dzīvnieks ir uzskatāms par bezpalīdzīgā stāvoklī nonākušu dzīvnieku. Ja ir zināma pašvaldības konkrētā institūcija vai persona, piemēram, dzīvnieku ķērājs, kas veic šādu dzīvnieku savākšanu un tālāku nogādāšanu dzīvnieku patversmē vai nepieciešamības gadījumā veterinārmedicīniskās prakses iestādē veterinārmedicīniskās palīdzības sniegšanai, var ziņot uzreiz šai personai vai institūcijai.”
Neatkarīgi no sugas, ja dzīvnieks ir cietis ceļu satiksmes negadījumā, to uzskata par dzīvnieku, kas nonācis bezpalīdzīgā stāvoklī.
Viņa norāda, ka uz tālruni 112 var zvanīt, ja policijas, ārstu vai ugunsdzēsēju palīdzība nepieciešama cilvēkiem. Notriektu dzīvnieku gadījumā 112 nav atbilstošs palīdzības meklēšanas tālrunis.
Kurš maksās?
Kam jāmaksā par dzīvnieka ārstēšanu, ja to notriec uz ceļa braucamās daļas – saimniekam vai autovadītājam?
Ivbule – Sjanita skaidro: “Saskaņā ar Dzīvnieku aizsardzības likuma 5. panta pirmās daļas 3) punktu, dzīvnieka īpašniekam ir pienākums nodrošināt, lai dzīvnieks netraucētu un neapdraudētu cilvēkus vai citus dzīvniekus, savukārt 2024. gada 25. jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr. 411 “Mājas (istabas) dzīvnieku labturības un aizsardzības noteikumi” 36. punkts paredz, ka dzīvnieka īpašnieks vai turētājs nodrošina dzīvnieka uzraudzību un kontroli, kad dzīvnieks atrodas ārpus īpašnieka teritorijas.
tādēļ šādi negadījumi nav vērtējami viennozīmīgi, tiek veikta negadījuma izmeklēšana, un nereti šādos gadījumos dzīvnieka ārstēšanās izdevumu apmaksas jautājums tiek risināts civiltiesiskā ceļā.”
Ja bezpalīdzīgā stāvoklī esošajam dzīvniekam nav saimnieka, atbildību šajā gadījumā pienākums ir uzņemties pašvaldībai, kuras teritorijā dzīvnieks ir notriekts.
