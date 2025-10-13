Oskarotā animācijas filma “Straume” atgriezīsies Latvijā ar unikālu koncertpieredzi 0

Nākamā gada maijā notiks Oskara balvu ieguvušās animācijas filmas “Straume” pirmizrāde un vienīgais koncerts Latvijā – īpašs notikums, kas apvienos kino un dzīvo mūziku vienotā, aizraujošā pieredzē. Pasaulslavenās animācijas filmas “Straume” režisors Gints Zilbalodis un komponists Rihards Zaļupe skatītājus aicina uz koncertu, kurā filmu uz lielā ekrāna pavadīs Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra izpildīta akustiskā partitūra. No šodienas pieejamas biļetes uz koncertu, kas notiks 23.maijā Rīgā, Xiaomi Arēnā.

Filmas “Straume” mūzikas autors Rihards Zaļupe orķestra versijai radījis īpašu akustisko instrumentāciju, kas sniedz pilnīgi jaunu skaņas pieredzi.
“Es ar nepacietību gaidu “Straume” koncerta izrādīšanu Latvijā. Esmu radījis īpašu akustisko instrumentāciju, kur ļoti nozīmīga loma ir plašam sitamo un taustiņinstrumentu klāstam, kuri savīsies ar plašo stīgu un pūšamo instrumentu dinamiskājām skaņām. Un šie koncerti man būs ļoti īpašs notikums, jo stāšos orķestra un publikas priekšā kā diriģents! Tā būs tā pati filma, bet ar pilnīgi jaunu pieredzi. Tiekamies koncertā!,” aicina Rihards Zaļupe.

Filmas režisors Gints Zilbalodis atzīst, ka šis projekts viņam ir īpaši nozīmīgs:“ Es esmu ārkārtīgi sajūsmināts par “Straume” dzīvā orķestra pieredzi! Šis ir stāsts, kas tiek stāstīts bez vārdiem, kas nozīmē, ka mūzikai ir daudz nozīmīgāka loma nekā vairumā filmu. “Straume” sākās kā mazs un personīgs projekts man, bet tas ir atradis neticami lielu auditoriju visā pasaulē, kas mums ir ļāvis radīt šādu koncertu — un tas šķiet patiesi īpaši.”

Par koncerta skaņu režiju rūpējas pieredzējušais skaņu mākslinieks Normunds Slava, kura precizitāte un skaņas izjūta palīdz radīt pilnvērtīgu, daudzdimensionālu skaņas pieredzi.

Šī unikālā koncertsērija jau ir sākusi savu ceļojumu pa pasauli – pirmizrāde notika 10. septembrī Sietlā (ASV), kur pilnībā izpārdotā koncertzālē ( 2500 skatītāju) publika ar stāvovācijām aplaudēja māksliniekiem un Sietlas simfoniskajam orķestrim vairāk nekā 10 minūtes. Koncerts novembra beigās skanēs San Diego, bet martā – Taivānā. Rīgas koncerts būs šīs starptautiskās turnejas īpašais notikums Baltijā.

Koncerts “Straume” ir aicinājums svinēt kino un dzīvas mūzikas satikšanos, piedzīvojot filmu jaunā veidā – kā vienotu vizuālu un muzikālu ceļojumu.

Biļetes pieejamas no šodienas 13.oktobra www.straumekoncerta.lv

