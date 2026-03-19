Pašlaik izskatās, ka Krievijas spēki pārgrupējas: ko tas nozīmē?

LA.LV
20:09, 19. marts 2026
Ziņas Ārzemēs

Krievijas uzbrukumu intensitāte Ukrainas frontē pēdējās nedēļās ir nedaudz samazinājusies, tomēr cīņas vairākos sektoros joprojām ir ļoti aktīvas, TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” norāda NBS majors, Zemessardzes štāba virsnieks Jānis Slaidiņš.

Kokteilis
Naudas talismans katrai zodiaka zīmei: lūk, ko jums vajadzētu turēt makā, lai piesaistītu bagātību
“Ir notikusi traģēdija…” Bezvēsts pazudušās Sofijas meklēšanā akūti nepieciešamas motorlaivas 1
Putina paranoja sasniedz vēl nebijušu līmeni: nopludināti slepeni drošības plāni viņa jaunajā piejūras pilī
Lasīt citas ziņas

Pēc viņa teiktā, Ukrainas frontē šobrīd vērojama zināma operacionāla pauze, ko lielā mērā ietekmē laikapstākļi.

Kopsavilkumā var redzēt, ka no 1. līdz 12. martam Krievijas uzbrukumu skaits sasniedza ap 1400. Salīdzinājumam – iepriekšējo sešu mēnešu vidējais rādītājs bija ap 1800 uzbrukumiem. Viņš norāda, ka šobrīd Krievijas spēki, iespējams, pārgrupējas.

CITI ŠOBRĪD LASA
Ievācoties jaunā mājoklī, vīrietis atklājis slepenu ieeju pazemē, taču lielākais pārsteigums vēl tikai sekoja
Maskava grib noslēgt darījumu! Viņi ir gatavi atstāt Irānu bez izlūkošanas informāciju, ja tikai…
“Viņš var aizvērt virpuļdurvis!” Smaidam un siltai piemiņai – spilgtākie teicieni par Čaka Norisa nebeidzamo enerģiju

Pašlaik izskatās, ka Krievijas bruņotie spēki pārgrupējas, jo laikapstākļi ierobežo manevra iespējas.

Vienlaikus vairākos frontes sektoros kaujas turpinās ar augstu intensitāti.

Pēc Slaidiņa teiktā, Krievijas spēki mēģina paplašināt kontrolēto teritoriju arī citos virzienos.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
NATO pārstāvji brīdina par pieaugošiem dronu draudiem alianses teritorijā
TV24
Vai krievu “vaņki” ir beigušies? Slaidiņam ir savas versijas, kā ārzemnieki “pārdod dvēseli velnam”
“Putins spēlēja šo spēli, izliekoties, ka vēlas sarunas.” Ukrainai izdevies novērst plašu Krievijas uzbrukumu
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.