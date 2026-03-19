Pašlaik izskatās, ka Krievijas spēki pārgrupējas: ko tas nozīmē?
Krievijas uzbrukumu intensitāte Ukrainas frontē pēdējās nedēļās ir nedaudz samazinājusies, tomēr cīņas vairākos sektoros joprojām ir ļoti aktīvas, TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” norāda NBS majors, Zemessardzes štāba virsnieks Jānis Slaidiņš.
Pēc viņa teiktā, Ukrainas frontē šobrīd vērojama zināma operacionāla pauze, ko lielā mērā ietekmē laikapstākļi.
Kopsavilkumā var redzēt, ka no 1. līdz 12. martam Krievijas uzbrukumu skaits sasniedza ap 1400. Salīdzinājumam – iepriekšējo sešu mēnešu vidējais rādītājs bija ap 1800 uzbrukumiem. Viņš norāda, ka šobrīd Krievijas spēki, iespējams, pārgrupējas.
Pašlaik izskatās, ka Krievijas bruņotie spēki pārgrupējas, jo laikapstākļi ierobežo manevra iespējas.
Vienlaikus vairākos frontes sektoros kaujas turpinās ar augstu intensitāti.
Pēc Slaidiņa teiktā, Krievijas spēki mēģina paplašināt kontrolēto teritoriju arī citos virzienos.