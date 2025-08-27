#1. septembris #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti

“Straume”, Oskara balva – es sagaidītu, ka Latvija kliedz un bļauj, fano, jo “Oskarus” katru dienu nedala, tā šo tēmu iesāk TV24 raidījuma “Naudas cena” vadītājs Armands Puče.

“Bet mēs “Straumes” efektu nogulējām – darīja, cik varēja, bet tas bija par vēlu. Nezinu, vai tas pie vainas, bet, iespējams, pie vainas bija slavenā iepirkumu procedūra un tēma, kurš reklamēs, kā reklamēs, kurš kādus noteikumus rakstīs – šī birokrātija nav nekas abstrakts,” skarbs par notikušo ir Ēriks Lingebērziņš, Latvijas Tūrisma aģentu un operatoru asociācijas valdes priekšsēdētājs.

Birokrātija ir tas procedūru kopums, kas jāievēro, un reizēm ir tiešām sarežģīti kaut ko ātri izdarīt, jo “procedūra” ir jāizpilda, norāda eksperts, piebilstot, ka ir dažas procedūras, piemēram, par reklāmas kampaņām ārvalstīs, kas ilgst 7–8–9 mēnešus; vēl kāds to apstrīd, un tad visa aktualitāte ir zaudēta.

Lingebērziņš retoriski vaicā: “Nāk basketbols, Rīgai un Latvijai ir lielas gaidas – vai mums ir gatavs komunikācijas plāns tai dienai, kad būs zināms, ka Latvijas izlase spēlē par medaļām? Tam jau šodien būtu jābūt gatavam! Tā ir valsts tēla veidošana, kas dod labumu gan investoriem, gan tūristiem, gan sabiedrībai kopumā!”

Šobrīd bieži nonākam tajā punktā, ka Latvija un Lietuva tiek uzskatītas par vienu un to pašu, tāpat kā to galvaspilsētas, un pastāv uzskats, ka Baltija un Balkāni ir viens un tas pats – tas ir neizdarības rezultāts, uzsver eksperts.

Fredis Bikovs, Rīgas Investīciju un tūrisma aģentūras direktors, piekrīt augstāk minētajam, ka mārketingam pie mums ir grūti reaģēt uz jebkādiem ātriem trendiem, ja vien nav nejauši kaut kur palikusi kāda neizmantota nauda un to var ātri paņemt jaunajai kampaņai: “Piemērs: tiek gatavota kampaņa vasarai. Uzvar viens, otrs apstrīd, procedūra ievelkas uz vienu vai diviem mēnešiem, un viss ir nokavēts. Tagad mācāmies no kļūdām un plānojam visu ātrāk.”

Bikovs liek cerības uz jaunajiem plāniem par birokrātijas mazināšanu un iepirkumu sliekšņu celšanu: “Tas ļoti palīdzēs. Ja nebūs no 10 000 eiro, kas mārketingā ir ļoti maza nauda, jātaisa iepirkums, tad tas būtu labi!”

Projektu “Naudas cena” finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījuma “Naudas cena” saturu atbild AS “TV Latvija”. #SIF_MAF2025

