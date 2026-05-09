Otra meitene palika gaidīt ceļmalā… Nāk klajā jaunas detaļas par Bauskā nāvējoši notriekto pusaudzi
Šis rīts sākās ar ļoti skumju ziņu no Bauskas puses – uz vietējā ceļa Bauskas novadā dzīvību zaudējusi pusaudze, liecināja Valsts policijas informācija.
Tika ziņots, ka ap plkst. 19.20 policija saņēma informāciju par ceļu satiksmes negadījumu Bauskas novada Īslīces pagastā, uz autoceļa Bauska-Bērzi-Lietuvas robeža.
Sākotnējā informācija liecina, ka automašīna “Vokswagen” uzbrauca 2012. gadā dzimušajai gājējai, kura no gūtajām traumām notikuma vietā gāja bojā. Policijā par notikušo sākts kriminālprocess, likumsargi izmeklē notikušā apstākļus.
Nedaudz vairāk par notikušo šodien raksta reģionālais laikraksts “Bauskas Dzīve”.
Medijā pausts, ka pēc vietējo iedzīvotāju stāstītā, neilgi pirms traģēdijas ceļmalā no skolēnu autobusa izkāpušas divas meitenes. Autobusa šoferis bērniem esot piekodinājis nesteigties un neskriet uz ceļa. Viena no meitenēm palikusi gaidīt ceļmalā, savukārt otra, iespējams, uzsākusi brauktuves šķērsošanu. Šī informācija oficiāli nav apstiprināta, un precīzus negadījuma apstākļus skaidro Valsts policija.
Komentāros neskaitāmi cilvēki ievietojuši līdzjūtības apliecinājumus, kā arī vienlaikus aicina ikvienam uz ceļa būt uzmanīgam, arī gājējiem – vienmēr labāk ir paskatīties vairākas reizes un tikai tad pieņemt lēmumu šķērsot brauktuvi.