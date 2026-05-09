Jaunups: Latvijai par katru ASV karavīru Eiropā jācīnās “kā par pēdējo” 0

13:02, 9. maijs 2026
Viedokļi

Uzņēmējs, politiķis, partijas “Latvijas attīstībai” valdes loceklis Edgars Jaunups TV24 raidījumā “Ziņu top” komentēja iespējamo ASV karavīru skaita samazināšanu Eiropā un transatlantisko attiecību nākotni. Viņš uzsvēra, ka Latvijai šobrīd aktīvi jāizmanto savas labās attiecības ar Vašingtonu.

E. Jaunups norāda, ka ziņa par tikai 5000 ASV karavīru atvilkšanu esot nosacīti laba, jo skaits varējis būt daudz lielāks. Viņš uzsver, ka tiek atvilkta tikai trešdaļa, kamēr lielākā daļa spēku Eiropā paliek.

Viņaprāt, Latvija attiecībās ar Vašingtonu joprojām atrodas “labajā sarakstā”, jo bija viena no pirmajām NATO valstīm, kas palielināja aizsardzības izdevumus pēc Donalda Trampa aicinājumiem.

E. Jaunups uzskata, ka Latvijai šī situācija jāspēj izmantot savā labā un jādara viss iespējamais, lai ASV karavīri paliktu reģionā. Viņš pieļauj, ka spēku pārvietošana no Vācijas vairāk esot politiska “sodīšana”, nevis nopietna militārā stratēģija.

Situāciju E. Jaunups salīdzina ar veselības aprūpes reformu – paralēli esošajai sistēmai jāveido jauna, nezaudējot pašreizējo drošības struktūru. Viņš uzsver, ka īstermiņā svarīgākais ir saglabāt visu esošo ASV militāro klātbūtni Eiropā, vienlaikus domājot par Eiropas spēju kļūt patstāvīgākai nākotnē.

Noslēgumā viņš uzsver, ka par katru ASV karavīru Eiropā šobrīd jācīnās “kā par pēdējo”, taču viņam neesot sajūtas, ka Latvijas valdība šajā virzienā darītu pietiekami daudz.

