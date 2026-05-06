Avārijas dēļ Valkā ierobežota satiksme pa Valkas-Smiltenes šoseju 3
Trešdienas rītā ceļu satiksmes negadījuma dēļ Valkā ir ierobežota satiksme pa Valkas-Smiltenes šoseju (P24), informē VSIA “Latvijas valsts ceļi” (LVC), atsaucoties uz Valsts policiju.
Kā liecina LVC sniegtā informācija, avārija notikusi Valkas nomalē, pie Piparciema, netālu no dzelzceļa pārbrauktuves.
Sākotnēji avārijas vietā satiksme bija bloķēta pavisam, bet vēlāk tā tika atjaunota vienā joslā.
Lai izvairītos no kavējumiem, autovadītāji tiek aicināti izvēlēties alternatīvus maršrutus.
Kā aģentūru LETA informēja Valsts policijā, sākotnējā informācija liecina, ka kravas automašīna izvairoties no sadursmes ar meža dzīvnieku, nobraukusi no ceļa braucamās daļas. Policijas rīcībā ir informācija, ka cietušo nav. Dienesti turpina darbu notikuma vietā.