Foto: Ieva Leiniša/LETA

Avārijas dēļ Valkā ierobežota satiksme pa Valkas-Smiltenes šoseju 3

Pievieno LA.LV
LETA
8:37, 6. maijs 2026
Ziņas Latvijā

Trešdienas rītā ceļu satiksmes negadījuma dēļ Valkā ir ierobežota satiksme pa Valkas-Smiltenes šoseju (P24), informē VSIA “Latvijas valsts ceļi” (LVC), atsaucoties uz Valsts policiju.

Kokteilis
Slepenais likteņa kods: kāda patiesība slēpjas cilvēka dzimšanas datumā
Ķīna iestādīja 78 miljardus koku, bet tagad tā par to maksā bargu naudu – zinātnieki brīdina par īpašām briesmām
“Netīšām apgriezu burciņu un ieraudzīju sastāvu (laikam nevajadzēja)…” Guntars nepatīkami pārsteigts par nopirkto “Spilvas” ievārījumu
Lasīt citas ziņas

Kā liecina LVC sniegtā informācija, avārija notikusi Valkas nomalē, pie Piparciema, netālu no dzelzceļa pārbrauktuves.

Sākotnēji avārijas vietā satiksme bija bloķēta pavisam, bet vēlāk tā tika atjaunota vienā joslā.

CITI ŠOBRĪD LASA
TV24
Pirmsvēlēšanu diskusija TV24: Vai Saeimas vēlēšanās uzvarēs skaļākie un bagātākie?
Krimināls
FOTO. Noskaidrots, kurš no varas pārstāvjiem izlēma nogalināt «Modra olu» saimnieka suņus; lieta nodota tiesai
Dārzs
Tas nav joks – apakšbikses var būt labs augsnes veselības indikators. Paeksperimentē!

Lai izvairītos no kavējumiem, autovadītāji tiek aicināti izvēlēties alternatīvus maršrutus.

Kā aģentūru LETA informēja Valsts policijā, sākotnējā informācija liecina, ka kravas automašīna izvairoties no sadursmes ar meža dzīvnieku, nobraukusi no ceļa braucamās daļas. Policijas rīcībā ir informācija, ka cietušo nav. Dienesti turpina darbu notikuma vietā.

Tēmas
Pievieno LA.LV
SAISTĪTIE RAKSTI
“Negadījumā cietuši divi cilvēki.” Vairāku auto sadursme pie Raubēniem apgrūtina satiksmi
VIDEO. Automašīnai izrauts motors! Uz Jūrmalas šosejas avārija; pie stūres bijusi sieviete
Jēkabpils pusē notikusi divu vieglo auto sadursme; daļēji bloķēta satiksme uz autoceļa Vecumnieki-Nereta-Subate
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.